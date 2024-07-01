Владение IT-навыками приобретает всё большее значение для нетехнических специалистов: 83% таких сотрудников из Новосибирска считают их ключевым фактором для повышения своей конкурентоспособности, показало исследование аналитиков школы IT-профессий Skillfactory.

Как выяснилось, среди наиболее востребованных навыков выделяются тестирование (65%), автоматизированный анализ данных (61%) и работа с искусственным интеллектом (56%): в условиях цифровой трансформации бизнеса эти направления становятся критически важными.

Однако, несмотря на растущую значимость IT-компетенций, уровень владения ими у нетехнических специалистов остаётся относительно низким. Только 20% респондентов оценивают свой уровень владения как продвинутый, в то время как 46% ограничиваются базовым использованием офисных программ.

Тем не менее, 83% участников опроса выразили готовность развивать свои IT-навыки. Наиболее популярными способами обучения оказались онлайн-курсы (79%) и самообучение (64%), а каждый пятый готов поступить ради этого в университет.

Ожидания от повышения уровня IT-навыков у респондентов также высоки. Большинство (82%) уверены, что после их освоения им станет проще выполнять рабочие задания, 63% считают, что смогут перейти работать в корпорацию, столько же — что смогут заниматься более креативными задачами, т.к. рутинную работу получится автоматизировать Помимо этого, половина опрошенных (50%) ожидает увеличения зарплаты, а каждый четвертый – повышения в должности.

Однако существуют и препятствия. Основными причинами, по которым специалисты не стремятся осваивать IT-компетенции, являются уверенность в том, что их текущие задачи не требуют специализированных знаний (52%) и отсутствие запроса со стороны работодателей (34%).

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