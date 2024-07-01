Новосибирские судебные приставы проконтролировали снос аварийного здания на правом берегу города. Собственнику было предписано ограничить доступ к строению, но в итоге его решено было снести.

Главное управление федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Новосибирской области сообщает, что под их контролем на новосибирской улице Владимировская было снесено аварийное здание, ограничить доступ к которому ранее постановил суд.

Собственника строения обязали ограничить к нему доступ — сооружение по адресу Владимировская, 2а было признано ветхим, все дверные и оконные проемы в нем должны были быть закрыты, а по периметру следовало установить защитное ограждение. Владелец, после того как приставы ознакомили его с судебным решением, рассудил, что ветхую конструкцию проще снести, чем выполнять все предписанные судом требования.

Под контролем судебных приставов спецтехника разобрала сооружение, на данный момент территорию очищают от строительного мусора, а исполнительное производство в отношении владельца аварийного здания окончено фактическим выполнением требований судебного документа.

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