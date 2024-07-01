Сибирские таможенники пресекли незаконный вывоз в Казахстан 38 лошадей: Сибирское таможенное управление (СТУ) сообщает, что грузовик с животными был задержан на российско-казахской границе.

Мобильная группа Новосибирской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области остановила грузовой автомобиль с 38 животными в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка» на границе с Казахстаном.

Проверка сопроводительных документов показала, что отправитель исключен из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и прекратил свою деятельность еще в 2016 году. Таможенники приняли решение о запрете вывоза товара в Казахстан. Транспортное средство и лошади возвращены в Российскую Федерацию.

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