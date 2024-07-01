«Континент Сибирь» предлагает читателям проголосовать за лучшую бизнес-конференцию с точки зрения контента и организации, проведенную в Новосибирске с начала 2024 года.
- «Большая конференция по маркетингу 4.0» проводилась 14 мая в киноконцертном комплексе имени Владимира Маяковского. Главным организатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» при поддержке Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ” и регионального минпромторга. Мероприятие проходило уже в четвертый раз и вновь собрало полный зал участников. Напомним, что комитет по маркетингу, рекламе, PR Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ” возглавляет Мария Гаранина.
- Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы», организованный минпромторгом и минэкономразвития Новосибирской области, проходил 3-5 апреля в Экспоцентре. Форум уже в пятый раз собрал представителей сферы туризма и ресторанного бизнеса Сибири и Дальнего Востока.
- Дни предпринимательства проходили в Новосибирске с 22 по 26 мая. Непосредственно 26 мая в ресторанном дворике на Коммунистической прошло мероприятие «Летниковый период», которое проводил центр «Мой бизнес». Участников ждала как насыщенная деловая программа, так и праздничный концерт. 24 мая также состоялась ежегодная выставка-ярмарка «Новосибирь», которая была организована минпромторгом Новосибирской области и региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».
- Крупный ИТ-форум CodeFest, организованный АНО ДПО «Тинькофф Образование»», прошел 25-26 мая в Экспоцентре. Первое мероприятие под этим брендом было организовано в 2010 году еще в стенах одного из корпусов НГТУ. Первый CodeFest собрал 500 участников и был сугубо локальным мероприятием. Через 5 лет в нем приняло участие уже свыше 1700 человек, а местом проведения c 2014 года является новосибирский Экспоцентр.
- Конференция «Тинькофф про бизнес» прошла в Новосибирске 17 апреля. Она собрала более 300 руководителей и собственников компаний среднего и крупного бизнеса. На площадке центра культуры и отдыха «Победа» спикеры говорили о проблемах, которые сейчас есть у российского бизнеса, и возможных способах их решения.
- Сибирская строительная неделя, организованная региональным правительством, прошла с 13 по 16 февраля. Мероприятие собрало производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов и оборудования, собственников и руководителей строительных компаний, представителей оптовых и розничных торговых сетей, архитекторов, дизайнеров, компаний и самозанятых в сфере ремонта и отделки.
- Сибирский транспортный форум, организованный региональным правительством, проводился в Новосибирске 19-21 июня на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Тема форума — «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России». В рамках форума проходит выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой представлены отечественные разработки различных видов техники, решения в области транспорта и перевозок, автоматизации и беспилотной авиации.
- Интенсив «Остров» проходил с 17 по 21 июня в Новосибирске в рамках «Архипелага» и был предназначен для представителей технологических стартапов, научных учреждений, вузов и бизнеса, которые объединили свои силы, чтобы продемонстрировать свежие идеи, разработки, обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие представители 40 регионов – команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Кемерова и других городов. Среди участников представители федеральных, региональных органов власти и образовательных организаций, руководители бизнеса. В проведении «Острова» было задействовано 7 разных площадок.