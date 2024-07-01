Новосибирская полиция начнет использовать электрокары

Павел Ганьшин
 
Новосибирская полиция начнет использовать электрокары
Фото Михаила Перикова

Автопарк новосибирской полиции пополнился новыми транспортными средствами: теперь правоохранители будут патрулировать зоны отдыха горожан на компактных электрокарах.

Как сообщает ТГ-канал Главного управления МВД по Новосибирской области, автопарк отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) пополнился двумя электрокарами.

Компактные средства передвижения вмещают до четырех человек и будут использоваться для патрулирования набережной и мест отдыха горожан: как сообщает новосибирская полиция, данный тип транспорта изначально предназначен для патрулирования протяженных набережных и должен помочь оперативно прибывать на места происшествий, а также в целом повысить эффективность несения службы по охране общественного порядка.

Ранее мы рассказывали, что крупный перекресток в Октябрьском районе Новосибирска раскопают на два месяца.

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