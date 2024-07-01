Рейтинг самых молодежных профессий в Новосибирской области возглавили бортпроводники и гейм-дизайнеры

Аналитики платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, какие профессии являются наиболее популярными среди молодых соискателей Новосибирской области в возрасте от 14 до 35 лет. Эксперты проанализировали более 182 тысяч резюме и выделили по топ-20 специализаций, наиболее и наименее популярных у молодежи для работы и карьеры.

Топ-20 самых молодежных профессий в Новосибирской области возглавили бортпроводники: из всех резюме этих специалистов 83% открыты соискателями в возрасте от 14 до 35 лет. Также в лидерах – гейм-дизайнеры (81% резюме принадлежат молодежи), event-менеджеры, SMM-менеджеры, контент-менеджеры, артисты, актеры, аниматоры (по 73%), хостес, видеооператоры, тестировщики и страховые агенты (по 72%), дизайнеры (70%) программисты, промоутеры, переводчики (по 69%), специалисты технической поддержки, PR-менеджеры, маркетологи-аналитики, дата-сайентисты, менеджеры по маркетингу, архитекторы (по 68%), а также системные аналитики (67%).

Среди топ-20 специализаций с наиболее высокой представленностью молодежи больше всего относятся к ИТ-сфере, а также сферам маркетинга и медиа. Во многом это связано с «молодостью» самих направлений, ведь расцвет ИТ, медиа и маркетинга пришелся на последние десятилетия. Некоторых профессий 10-15 лет назад попросту не существовали или они были крайне редкими по сравнению с текущей ситуацией.

Кроме того, согласно опросу, проведенному аналитиками облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, сегодня каждый пятый работодатель (20%) инвестирует в работу с молодежью и в последние три года стал чаще нанимать специалистов в возрасте 18-25 лет. Такую тактику найма выбирает почти каждая третья компания с численностью штата от 100 до 500 сотрудников (28%), каждая четвертая с командой более 1000 сотрудников (23%) и каждая шестая (17%) – со штатом в 501-1000 человек.

Кроме того, 17% опрошенных компаний заявили, что средний возраст сотрудников, которых они брали на работу в последний год, составляет 18-25 лет, в 25% компаний – 26-30 лет, в 37% — 31-35 лет. При этом только в 2% основной костяк штата состоит из работников в возрасте от 18 до 25 лет, еще в 9% компаний трудятся в основном люди 26-30 лет, в 27% — 31-35 лет.

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