Стоит ли ехать в отпуск в Северную Корею, и какое впечатление производит страна?

У меня есть глобальная цель посетить все страны мира. Формируя очередной маршрут, я стараюсь отдавать предпочтение в первую очередь необычные, выделяющиеся на общем фоне страны со своим особым колоритом и культурным кодом. Изначально я выбирал между Афганистаном, Ираном и Ираком, а также Пакистаном. С учетом того, что обстановка на Ближнем востоке накалилась, от этих планов пришлось отказаться. Одновременно у россиян появилась возможность посетить КНДР, и я охотно ею воспользовался. Своими впечатлениями я решил поделиться в колонке.

Оформление документов и получение визы

Попасть в КНДР было непросто. Еще до пандемии Северную Корею посещали единицы туристов, а после 2020 года страна вообще оказалась полностью закрыта для иностранцев. В начале 2024 года Ростуризм разрешил въезд гражданам РФ.

Я собрал необходимый пакет документов и отправил СДЭКом загранпаспорт в один конец в надежде, чем мне одобрят визу. Все прошло успешно ─ я получил подтверждение, а сам загранпаспорт увидел уже непосредственно перед вылетом. Процесс оформления документов занял около двух месяцев.

Рейсы в Пхеньян осуществляются только из Владивостока на самолетах северокорейской авиакомпании Air Koryo. В ее парке – советские самолеты Ил-62, Ту-134, Ту-154 и Ил-18, которым примерно по 40-45 лет. Полеты осуществляются примерно раз в месяц. Я ездил на майских праздниках, продолжительность поездки составляла чуть менее недели.

Ограничения

Отправляясь в КНДР, важно понимать, что посещать страну без сопровождения местного гида невозможно. Также за вами будет закреплен сотрудник департамента госбезопасности КНДР. С местными жителями самостоятельно общаться запрещено. Запрещено снимать не только военных и стратегические объекты, что вполне понятно, но и, к примеру, людей в грязной одежде. Это связано с тем, что корейцы хотят показать себя с лучшей стороны. Также вас могут попросить удалить то или иное фото, видео, если сочтут его неприемлемым.

Местную валюту ─ воны ─ на руки получить нельзя, это возможно только на черном рынке. Поэтому туристы платят долларами, евро или юанями. Перемещаться между городами нельзя. Отель, в котором я жил, располагался в обособленной части Пхеньяна, из него самостоятельно выходить нельзя. В течения дня с нами ходил гид и видеооператор. По официальной версии это связано со съемками документального фильма, но здесь каждый сам может сделать выводы.

Вся поездка четко распланирована, расписание формирует принимающая сторона, но с учетом пожеланий участников. Мне была очень интересна гастрономия, поскольку я работаю уже 20 лет на ресторанном рынке. Я хотел познакомиться с шеф-поваром и директором лучшего ресторана Пхеньяна, и мне предоставили такую возможность. Также я хотел посмотреть, как работают кухни в ресторанах, но в этом мне, к сожалению, отказали.

Северокорейская кухня и ресторанный рынок

Я давно путешествую по Азии, и с учетом глобализации гастрономические традиции многих стран постепенно размываются, и чувствуется влияние Запада. Северная Корея за счет своей закрытости от мира могла сохранить свою национальную кухню, и этим была для меня интересна. Что я увидел по факту? Утром кимчи, в обед кимчи, на ужин кимчи. Ну а если без шуток, то кухню КНДР я бы не назвал яркой и необычной. Это простая кухня, без «изюминки». Полагаю, что возможно КНДР упростила свою кухню подобно тем изменениям, которые наблюдались при переходе от царской России к СССР. Об этом можно судить даже по составу всем известного салата оливье, из которого были убраны раковые шейки и другие атрибуты, свойственные ему во времена дореволюционной России.

По объективным причинам ресторанный рынок КНДР нельзя отнести к инновационным, и почерпнуть уникальных гастрономических концепций не удалось. Говорить о том, чтобы привозить северокорейскую кухню в России пока также не приходится.

Вместе с тем, КНДР подтвердил тренд на простую готовую упакованную еду. В России к ней до сих пор зачастую относятся, как к некачественной, но тренд таков, что за этим будущее, и доверие к формату вернется.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном. По данным «РИА Новости», участникам приема предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. На горячее были предложены тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт гости могли попробовать шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков организаторы подготовили инсамовый чай и чай из аронии.

Аудитория заведений общепита



В КНДР вы не можете просто так пойти пообедать в тот или иной ресторан, поэтому назвать стоимость обеда я не могу. Но поскольку я очень хотел попробовать суп из собаки, то я оплачивал это блюдо отдельно, и оно обошлось мне в $15.

В целом у меня сложилось впечатление, что для жителей КНДР поход в ресторан ─ это событие, праздник. В Пхеньяне огромные помпезные рестораны со столами на 10, 8 или минимум 6 человек. Как правило, в таких заведениях есть большой экран, к которому подключается караоке. По словам нашего гида, в Пхеньяне порядка 150-200 точек общепита, из которых около 20 баров и пабов. В одном из баров мы были в понедельник в 22-23:00, и он был заполнен примерно на 40%. По моим наблюдениям преимущественно это были представители власти. Когда мы через день проезжали мимо, то бар стоял абсолютно пустой, а стулья были перевернуты. Каждый может сделать вывод сам: то ли речь идет о неравномерной загрузке, то ли вечер понедельника в баре был специально срежессирован для туристов.

Кстати, когда мы были в баре, то моя коллега из России вышла покурить, и к ней подошел местный мужчина. На ломаном русском сказал «спасибо». Она попыталась узнать у него, за что. Подошла его жена с ребенком и пояснила, что он хотел сказать «Спасибо Ким Чен Ыну». То есть местные жители решили через туристов донести благодарность руководству страны.

Отношение местного населения

Безусловно, на протяжении всей поездки отношение местного населения к туристам было позитивным, но в то же время любопытства не было. Люди прежде всего погружены в свои бытовые заботы и проблемы. Они могут идти вместе по улице, но не общаться, а смотреть в одну точку – видно, что они эмоционально очень уставшие.

В КНДР нет привычки, например, ходить в кофейни без наличия повода. Складывается впечатление, что максимум, что может позволить обычный человек – вечером зайти за продуктами, приготовить поесть, поужинать и далее идти спать.

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Средний класс в КНДР живет неплохо – у людей есть смартфоны, современная гарнитура для них. В Пхеньяне не так много автомобилей, в этом смысле он полупустой, но можно встретить и Lexus, и даже Hummer. Это автомобили дипломатов, партийные и военные машины. В городе идеальная чистота везде.

Карьера в общепите

В рамках поездки мне довелось пообщаться с директором самого известного в Пхеньяне ресторана — госпожой Пак. Ей около 55 лет. В ресторанном бизнесе она уже почти 35 лет, 15 лет из которых она директор лучшего ресторана Пхеньяна. Поскольку частного бизнеса в КНДР нет, то это высшая точка карьеры в общепите. Если говорить про уровень профессионализма в сфере общепита, то когда нет конкуренции, то это, конечно, накладывает свой отпечаток. Но уровень ответственности, тем не менее, высокий.

Шеф-повару ресторана Чену всего 26 лет, это совсем юный парень. Да и в целом молодых поваров много. Однако сама профессия не престижная, и шеф-повар ─ это далеко не супер-звезда, как на Западе. При этом кадрового голода в сфере общепита нет. Зарплата повара варьируется от $250 до $400 в месяц в зависимости от престижности ресторана. К примеру Чен получает $380. Этого хватает на еду, проезд до работы, и этого достаточно. Новый iPhone покупать не нужно, так как их нет в стране. Путешествовать невозможно, так как страну покинуть запрещено и не реально. Работают в КНДР минимум 6 дней в неделю.

Стоит ли ехать в КНДР?

Если для вас отпуск ─ это не пляж и море, а поиск чего-то яркого и необычного, расширение кругозора, новый опыт, то КНДР ─ безусловно ТОП-1. Страна кардинально отличается от всего, что я ранее видел в Азии. В дальнейшем для россиян в КНДР будет еще больше возможностей ─ как я понял, в стране хотят открыть пляжи для русских, а также лагеря для детей.

Поэтому я безусловно не пожалел, что съездил в КНДР. В качестве дальнейшего направления прорабатываю Таджикистан. Есть ощущение, что это такая же недооцененная «жемчужина», как Кыргызстан и Узбекистан. Это регионы с волшебной культурой и кухней, поэтому жду возможности их посетить.