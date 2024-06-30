Празднование Дня города в это воскресенье проходит во всех районах Новосибирска. Открытие праздника прошло в полдень на Михайловской набережной с участием официальных лиц. Завершится день выступлениями приезжих артистов в Центральном парке, парке «Арена» и на набережной.

Торжественное открытие воскресной праздничной программы в честь Дня города Новосибирска прошло сегодня на Михайловской набережной в 12.00. Новосибирцев поздравили первые лица: мэр Максим Кудрявцев и губернатор Андрей Травников. После торжественных речей здесь в течение дня продолжался праздничный концерт местных коллективов «Мой город – моя семья».

Также гости набережной могли лицезреть парадный проход речных судов по Оби, станцевать вальс и послушать участников проекта «Город поёт». Завершит программу выступление российской музыкальной группы «Пицца» с 21.00 до 22.00.

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Другой крупной площадкой праздника в Новосибирске стал парк «Арена», где днем перед горожанами выступили победители конкурса «Звёздные имена Новосибирска», а вечером на сцену выйдут певец Kamazz и шоу-группа «Аврора» вместе с Big drama шоу.

В Центральном парке города примерно с 21.00 любителям российской поп-музыки 90-х гг. свои главные хиты споёт певица Ирина Салтыкова.

Кроме того, в честь Дня города Новосибирска на новом фудкорте в ТЦ «Калейдоскоп» (площадь Карла Маркса) испекли большую вафлю с кремом в цвета российского триколора. Угоститься лакомством смогли все желающие.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, какие улицы и парковки закроют на День города в Новосибирске.