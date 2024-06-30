Холодное водоснабжение восстановлено в Советском районе Новосибирска. С вечера 29 июня жители почти 500 домов оставались без холодной воды и электричества из-за аварии на электрокабеле.

По информации инженерной службы ФГУП «УЭВ», около 10.00 30 июня было выявлено место повреждения электрокабеля, питающего водонасосную станцию в Академгородке. Устранение аварии на подстанции было завершено к 14.00, а холодная вода начала возвращаться в дома потребителей около 15.00 30 июня.

Отключение электроэнергии и холодного водоснабжения произошло накануне вечером, 29 июня, в микрорайонах Щ и Шлюз новосибирского Академгородка. По данным academ.info, без света и холодной воды остались жилые дома на улицах Героев Труда, Полевой, Демакова, Иванова, Российской и других. Всего, по информации, опубликованной на муниципальном портале, 488 зданий.

Пока устранялись последствия аварии, воду новосибирцам подвозили по графику ФГУП «УЭВ». В том числе с утра ее доставили в Центр им. Мешалкина и военный институт. Кроме того, по рассказам очевидцев, уже утром в магазинах микрорайона Щ и Шлюза местные жители раскупили всю бутиллированную воду.

Администрация предприятия ФГУП «УЭВ» уже опубликовала на официальном сайте извинения за возникшие неудобства.

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