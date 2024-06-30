Группа СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) продала свои энергетические и логистические подразделения в рамках реструктуризации профиля деятельности.

Группа СУЭК продала свои энергетические и логистические подразделения — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) и АО «Национальная транспортная компания» (НТК), сообщает информационное агентство ТАСС.

Продажу подразделений в компании объясняют комплексной реструктуризацией профиля деятельности. Известно, что покупателями компаний СГК и НТК выступили некие российские структуры — какие именно, не уточняется. В ЕГРЮЛ данные о новых собственниках пока не отражены.

Кроме того, как рассказали агентству ТАСС в Сибирской угольной энергетической компании, реализуемые сделки позволят упростить корпоративное управление СГК и НТК, будут способствовать их инвестиционному развитию в России и никак не повлияют на текущую операционную деятельность этих компаний. При этом все дочерние предприятия и филиалы (в том числе в Новосибирске) продолжат выполнять обязательства перед потребителями и партнерами в полном объёме.

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Основатель компании — российский предприниматель Андрей Мельниченко. Генеральный директор — Александр Редькин. В 2021 году компания вошла в рейтинг журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний России», где заняла 17 место с выручкой 483,3 млрд рублей. 23 февраля 2024 года компания попала в блокирующий санкционный список США.

Напомним, что в июне стало известно, что у новосибирского научно-производственного объединения «ЭЛСИБ», принадлежащего СУЭК, в течение месяца сменится собственник. Как ожидается, им станет «Интер РАО».