Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) составило традиционный топ субъектов РФ по среднему размеру выдаваемого там потребительского кредита: Новосибирская область оказалась в десятке лидеров, превысив среднероссийский уровень почти на 10%.

По данным НБКИ о динамике среднего размера выданных потребкредитов в мае 2024 года, Новосибирская область оказалась на 6 месте в топ-30 регионов с наибольшим размером потребительских займов. В пятом месяце этого года данный показатель в регионе составил 186,6 тысячи рублей; месяцем ранее результат был равен 184,8 тысячи — таким образом рост составил 1,1%.

Среди регионов Сибирского федерального округа в топ-30 попал также Красноярский край, потерявший 3,4% с прошлого месяца (168,1 тыс. рублей против 174 тысяч) — это позволило ему занять лишь 9 строчку топа. Омская область оказалась на 13 позиции с результатом в 164,9 тысячи рублей (-6,4% к прошлому месяцу). Кузбасс потерял 3,1% в среднем размере выданного потребкредита (156,5 тыс. рублей) и занял 19 строчку, а ближе к концу топа (на 27 и 28 местах) расположились Иркутская область и Алтайский край показавшие результаты в 148,4 и 143,4 тысячи рублей соответственно; падение показателя для этих регионов составило, соответственно, -4,1% и -5,7%.

Таким образом, Новосибирская область стала единственным сибирским регионом в топ-30, продемонстрировавшим рост ключевого показателя. Кроме того, при среднем по РФ размере выданного потребкредита в 170,2 тысячи рублей, результат Новосибирской области превзошел среднероссийский почти на 10%.

Лидером топа стабильно остается Москва: в мае жители столицы занимали у банков на личные нужды в среднем около 281,6 тысячи рублей. Однако, несмотря на высокий результат, столица показала заметное падение по сравнению с апрелем, потеряв более 10,5%: по итогам четвертого месяца 2024 года средний займ москвича составлял, без малого, 315 тысяч рублей.

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