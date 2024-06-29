Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа» при совершении сделок с 19 выпусками корпоративных высокодоходных облигаций в период с конца 2018 по середину 2023 года. Организатором выпусков этих облигаций выступала основанная Алексеем Антипиным компания «ЮниСервис Капитал». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По версии Банка России, ООО «ЮниСервис Капитал» и его генеральный директор Алексей Антипин при участии других сотрудников компании организовали и в течение упомянутого периода реализовывали схему управления брокерскими счетами ряда физических и юридических лиц. Используя ИT-инфраструктуру ООО «ЮниСервис Капитал», они совершали взаимные сделки между управляемыми счетами, в том числе с целью создания и поддержания ликвидности облигаций на рынках. По данным Банка России это способствовало развитию деятельности ООО «ЮниСервис Капитал» как организатора размещений, поддержанию обращения выпусков на организованных торгах и расширению круга эмитентов, заинтересованных в посредничестве ООО «ЮниСервис Капитал» при привлечении финансирования путем выпуска долговых обязательств.

Как показала проверка Банка России, «ЮниСервис Капитал» и его руководство управляли брокерскими счетами третьих лиц с неформального согласия их владельцев, не имея на то правовых оснований. «Значительная часть взаимных сделок, совершенных между управляемыми счетами по предварительному соглашению, привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов облигациями. Указанные сделки, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», являются манипулированием рынком», — говорится в сообщении Банка России.

В состав управляемых счетов вошли в том числе брокерские счета Вячеслава Пиксаева (новосибирского бизнесмена, сооснователя компании СДЭК) и ООО «ЮниМетрикс» (компания, принадлежащая основателю «Юнисервис Капитала» Алексею Антипину), которые ранее были привлечены Банком России к административной ответственности за манипулирование рынком в схожих обстоятельствах. «Тот факт, что они снова оказались вовлечены в схему управления счетами, организованную «ЮниСервисом», свидетельствует об умышленности действий по манипулированию рынком», — делает вывод Банк России.

ООО «ЮниСервис Капитал», Алексей Антипин и Вячеслав Пиксаев привлечены к административной ответственности. Им, а также другим сотрудникам «ЮниСервиса» и ООО «ЮниМетрикс» направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Операции по торговым счетам лиц, вовлеченных в схему, были ограничены.

ООО «ЮниСервис Капитал» — новосибирская инвестиционная компания, основанная Алексеем Антипиным в 2009 году. «ЮниСервис Капитал» выступал организатором выхода на биржу многих компаний из Новосибирской области — в их числе, к примеру, кондитерские «Кузина», сеть фастфуда «Дядя Дёнер», группа компаний «Обувь России», производитель бытовой химии «Чистая Планета», компания «Нафтатранс», работающая на топливном рынке, и другие организации. Согласно данным Rusprofile, за прошлый год компания заработала 2,9 миллиона рублей при выручке в 9,2 миллиона. В 2021 году компания «Юнисервис капитал» вышла на биржу, выпустив залоговые облигации на сумму 90 млн рублей. В связи с регистрацией нового юридического лица ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» и получением лицензии профессионального участника рынка ценных

бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности сфера деятельности ООО «Юнисервис Капитал» была изменена. Согласно отчетности юрлица, начиная с декабря 2022 года она связана с управлением коммерческим объектом недвижимости (бизнес-центр на Романова). ООО «ЮниМетрикс», основанное Алексеем Антипиным, с момента основания и до августа 2022 года осуществляло свою деятельность в качестве классического нефтетрейдера, совершая закупки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с последующей реализацией клиентам крупным и мелким оптом с доставкой до АЗС. С августа 2022 года основным видом деятельности ООО «ЮниМетрикс» является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» — компания была вынуждена сменить вид деятельности в связи с уходом с российского рынка ключевого клиента — ООО «Шелл нефть».

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