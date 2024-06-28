Погодные сервисы предсказывают скорый спад жары в Новосибирске. Согласно прогнозам, воздух в мегаполисе охладится уже на следующей неделе.

В течение следующей рабочей недели новосибирцы почувствуют некоторое облегчение после многодневной жары свыше +30 °С — уже со вторника столбик термометра начнет медленно, но верно опускаться до комфортных для сибиряков температур в радиусе +20 °С.

Так, согласно информации сервиса Яндекс.Погода, пик жары в городе придется на предстоящие выходные, в которые Новосибирск отметит День города и День молодежи (+33 °С). Но уже 2 июля воздух в мегаполисе охладится до +26 °С. А к концу следующей недели ртутный столбик может опуститься и до отметки +21 °С.

Примерно тех же дат «похолодания» придерживается и сервис gismeteo.ru. Правда, оставляет для любителей сибирской жары еще один день удовольствия от «аномально высоких температур». По данным gismeteo.ru, вторник, 2 июля, будет ещё достаточно горяч — с температурой воздуха около +28 °С. А вот к среде, 3 июля, зной уже серьезно ослабит хватку и уличный термометр покажет +23 °С. В последующие дни его показания существенно не изменятся.

Однако в субботу, 6 июля, даже очень уставшие от жары горожане, вероятно, захотят, повернуть время вспять, ощутив прохладу в +17-18 °С. В свою очередь, Яндекс.Погода на этот день публикует менее радикальный прогноз похолодания до +22 °С.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ждет новосибирцев в День города и День молодежи, которые будут отмечаться в наступающие выходные.