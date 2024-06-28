Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) может быть готов к промышленному использованию только через два года — сообщили в СО РАН.

Промышленная эксплуатация центра коллективного пользования «СКИФ» в наукограде Кольцово, по информации директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, должна начаться не позднее 2026 года.

«Всегда при сдаче такого тяжёлого и сложного объекта происходит постепенное его включение. И на первых этапах есть такой термин «доброжелательные» пользователи, — рассказал ученый в интервью агентству ТАСС. — Мы приглашаем людей, которые, мы точно знаем, умеют работать на таких источниках, умеют работать на тех приборах, которые будут в первой очереди. И они с конца 2025 года будут приезжать и начинать работать, вместе с ними мы будем отлаживать [работу установки]. Я думаю, что в 2026 году мы сможем перейти к промышленной эксплуатации, будем проводить конкурс для всех желающих».

Напомним, в начале июня вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщала, что отставание при строительстве установки синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» может стать критичным. Тем не менее срок завершения строительства запланирован на конец 2024 года. В настоящее время работы по созданию СКИФа идут ускоренными темпами.