В Кузбассе на выходных проведут семейный научно-популярный фестиваль и интерактивное световое шоу

29 июня 2024 года в деревне Шестаково Кемеровской области пройдет семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Предполагается, что его посетит свыше 24 тыс. человек. В рамках фестиваля помимо спортивных соревнований, викторин, просмотра научно-популярных фильмов состоится интерактивное световое шоу.

Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» проводится в Кемеровской области в третий раз. Мероприятие продлится семь дней и посвящено Году семьи в России. Ожидается, что в этом году «Динотерру» за неделю посетит около 60 тысяч гостей — столько же, сколько было в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году фестиваль собрал свыше 24 тыс. посетителей. В этом году в фокусе «Динотерры» ─ семья, молодежь и наука. Программа фестиваля состоит из двенадцати блоков, в рамках которых запланированы КВИЗы, викторины, просмотр научно-популярных фильмов, спортивные соревнования, например, семейная сдача нормативов ГТО. Также гости смогут принять участие в семейных пеших и велосипедных экскурсиях. Яркой особенностью фестиваля станет массовое карнавальное шествие динозавров, в котором, как ожидается, примут участие до 2 тыс. человек.

Одной из особенностей фестиваля станет интерактивное световое шоу. Предполагается, что зрители и ведущий смогут влиять на ход мероприятия. Сенсорная камера, задействованная в проведении шоу, позволит аудитории управлять представлением в небе с помощью звуков или движений. Мероприятие реализует компания «Геоскан» — один из крупных российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и малых космических аппаратов. На сегодня компания, по собственным данным, организовала более 160 световых представлений в 36 странах — в России и за рубежом.

«Все мероприятия «Динотерры» в этом году посвящены семейной тематике. Мы подготовили масштабную и разнообразную программу, которая состоит из образовательного и развлекательного блоков. Одно только световое шоу стоит того, чтобы приехать на фестивальную площадку всей семьей, получить заряд эмоций, которые вы будете вспоминать долгое время. А если учесть то огромное количество мероприятий, которые проходят ежедневно у нас на фестивальной площадке, то лето может стать поистине историческим», — сказал директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов. Его комментарии приводит организатор фестиваля.



Напомним, что 29 и 30 июня в Новосибирске пройдут мероприятия, посвященные Дню города.