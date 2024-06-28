На месте «Фонбета» в центре Новосибирска открылся лофт, стилизованный под бизнес-джет

В Новосибирске рядом с Первомайским сквером на месте офиса букмекерской компании «Фонбет» запущено новое лофт-пространство.

Лофт, получивший название Goldy, состоит из пяти комнат, каждая из которых выдержана в своей стилистике. Первая из них имитирует салон бизнес-джета, вторая ─ сеновал, третья представляет собой мини-кинотеатр, четвертая — аниме-кафе, пятая – примерочную.

Создатели лофта считают, что с учетом местоположения и необычного интерьера пространство может в дальнейшем быть использовано как для фотосъемок, так и для проведения деловых встреч.

«Мы долго искали подходящее место для проекта и в итоге остановились на площадке на Максима Горького. Было непросто реализовать те идеи, который мы хотели, в частности бизнес-джет, но нам это удалось. В будущем мы рассматриваем возможность запуска лофта на левом берегу Новосибирска, но уже с другим интерьером», ─ рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор площадки Артем Кравченко. До открытия Goldy он работал в металлургической сфере, однако хотел открыть собственный бизнес и в итоге остановил свой выбор на лофте.

Напомним, что ранее на пересечении Максима Горького и Красного проспекта открылась кофейня красноярской сети Green House, винный бар Pinot и ресторан «Коза и лоза».