В грядущие выходные 29 и 30 июня новосибирцев ждет насыщенная программа: в городе будут отмечаться подряд сразу два праздника — День молодежи и 131-я годовщина со дня основания Новосибирска. «Континент Сибирь» рассказывает, что именно интересного для горожан на эти два дня приготовили муниципальные власти.

29 июня

По данным новосибирской мэрии, в городских учреждениях культуры подготовили более 130 мероприятий, посвящённых празднованию Дня города: 29 и 30 июня новосибирцев будут ждать фестивали, выставки, концерты, соревнования и семейные площадки. 131-й день рождения Новосибирска будут праздновать на двух берегах одновременно. В мэрии также отмечают, что все события нанесены на интерактивную карту туристско-информационного портала.

Откроет программу 29 июня церемония возложения цветов к памятнику Николаю Тихомирову, одному из основателей Ново-Николаевска — она состоится в 9:00 субботы. Час спустя на Михайловской набережной стартует программа «Новосибирск спортивный», в рамках которой с горожанами проведет зарядку чемпионка мира по бодифитнесу.

С 10:30 до 15:00 любители экстремального спорта будут бороться за Кубок города по гонке с препятствиями «Сибирский предел». В это время на главной сцене будут звучать концертные номера, а на территории набережной работать разнообразные спортивные площадки: фитнес-клубы, спортивные танцы, детские и семейные забеги, олимпийские квесты и мастер-классы. На одной из них новосибирцы смогут выполнить нормативы комплекса ГТО.

В 17:00 начнётся гала-концерт фестиваля электронной музыки имени Эдуарда Артемьева. Спортивный праздник завершится рок-фестивалем «Ветер Сибири» с участием молодых сибирских звёзд. Хедлайнерами музыкального вечера выступят МУККА и группа «АнимациЯ».

30 июня

Празднование непосредственно Дня города развернется в воскресенье, 30 июня одновременно на Михайловской набережной и в парке «Арена». Торжественное открытие воскресной праздничной программы пройдет на набережной в 12:00: новосибирцев поздравят первые лица города, а программа «Мой город – моя семья» продлится там до 18:00.

В 13:00 парад судов на реке откроет проект «Обские фестивали», через час сводный хор из детей и взрослых исполнит известные песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи. В 15:00 на танцевальном проекте «Город танцует» сотни новосибирцев исполнят вальс и падеграс в одном общем круге. С 17:00 до 21:00 праздник продолжится на главной сцене концертно-интерактивной программой и выступлениями участников проекта «Город поёт». Завершением программы станет выступление группы «Пицца» с 21:00 до 22:00.

Молодежная программа Дня города параллельно будет проходить в парке «Арена»: на левобережной площадке представят победителей конкурса «Звёздные имена Новосибирска», также на территории парка разместятся несколько интерактивных площадки в виде станций Новосибирского метрополитена. Станции будут посвящены различным активностям — среди них театрализованные программы, мастер-классы, спортивные игры и прочее. Завершат вечер выступления певца Kamazz и Шоу-группы «Аврора» совместно с Big drama шоу.

Подробная программа праздничных мероприятий во всех районах города доступна на туристическом портале Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, какие дороги и парковки будут недоступны новосибирцам в праздничные выходные.