По данным статистики, в ряде регионов СФО в 2024 году снижаются темпы роста промышленного производства

Информация, опубликованная региональными статистическими ведомствами Сибирского федерального округа (СФО) о динамике изменений объемов промышленного производства в январе-мае 2024 года, в целом показывает положительную динамику. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве регионов наметилась тенденция к замедлению темпов роста.

Наибольший в СФО рост промпроизводства в первые пять месяцев текущего года показала Иркутская область — 112,5%. Регион лидирует в округе по этому показателю уже второй месяц подряд и продолжает наращивать преимущество — в прошлом месяце индекс Приангарья составлял 110,6%.

В Республике Алтай, занимающей вторую позицию в округе, темпы роста снижаются — 108,2% за январь-май против 110,4% месяцем ранее. Алтайский край — 108,2% против 107,8%. Новосибирская область, доминировавшая в СФО по данному показателю на протяжении 2023-го и начала 2024-го годов, демонстрирует в текущем году стабильное замедление темпов роста. В январе–мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 105,3%, в январе-апреле 2024 года — 107,3%, в январе-марте — 109,4%, ещё месяцем ранее — 111,7%.

Также по итогам первых пяти месяцев 2024 года отмечено замедление темпов роста в Омской области — 104,2% против 107,0% месяцем ранее и в Республике Хакасия — 104,0% против 106,0%.

Индекс промышленного производства Красноярского края в январе-мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показал снижение на 1,2%. Значительная отрицательная динамика индекса вновь зарегистрирована в Республике Тыва — уменьшение на 23,7%. Также падение индекса зафиксировано в Кемеровской области (-4,6%).