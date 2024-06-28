Городские власти сообщают, что из-за строительных работ на два месяца будет введено ограничение движения транспорта на одном из перекрестков дорог в Октябрьском районе. Новые сложности у автомобилистов возникнут уже первого июля.

По данным пресс-центра новосибирской мэрии С 1 июля по 1 сентября будет введено временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке ул. Бориса Богаткова и ул. Федосеева в районе дома № 24, корпус 1 на ул. Федосеева. На указанном участке улично-дорожной сети будет на 3 метра сужена проезжая часть.

Как сообщает мэрия, ограничение связано с проведением земляных работ для выноса сетей ливневой канализации на ул. Федосеева в Октябрьском районе. Водителей просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками.

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