МТС сообщает об улучшении покрытия LTE на федеральной трассе Р256, более известной как Чуйский тракт. Модернизацию телеком оборудования провели в районе сёл Усть-Сема, Каракол, Жана-Аул, а также в Ташанте на границе с Монголией.

Специалисты МТС добавили новый диапазон LTE900 в населённых пунктах вдоль одной из самых живописных дорог мира Чуйского тракта. У более низких частот проникающая способность лучше, а, следовательно, и покрытие будет шире. Это значит, что у водителей и пассажиров будет возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом на больших отрезках дороги рядом с этими базовыми станциями.

Развертывание нового диапазона должно помочь более удобному использованию картографических и развлекательных сервисов. Кроме того, хороший сигнал позволит туристам в пути послушать аудиогид от МТС Live. Он расскажет о ключевых локациях, памятниках и музеях на протяжении всего пути.

«Чуйский тракт — не просто дорога, а сама по себе достопримечательность, где каждый километр наполнен историей и красотой. Два года назад, к столетию этой знаменитой трассы, МТС обеспечила покрытие LTE в пределах населённых пунктов, однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем улучшать связь здесь, чтобы поездки до самой границы с Монголией были более комфортными», — прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.