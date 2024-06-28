В Новосибирске каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активных горожан.

Родители абитуриентов назвали наиболее важные факторы при выборе вуза для своего ребенка. Каждый третий в первую очередь учитывает рейтинг вуза. 31% — стоимость обучения, наличие грантов и скидок. В топ-3 важнейших характеристик — квалификация преподавателей и отзывы об учебном заведении (по 30% голосов родителей).

29% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвертый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 24%). Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого (16%).

Стоит отметить, что матери поступающих сильнее отцов вовлечены в процесс выбора вуза для ребенка и чаще обращают внимание почти на все характеристики заведения, но наиболее важными для них оказались перечень предметов ЕГЭ и стоимость обучения. Единственное, чем отцы интересуются активнее, — это учет результатов олимпиад школьников при поступлении.

13% родителей утверждают, что не участвуют в выборе вуза для ребенка, причем это больше характерно для отцов: «Для меня главное, что это выбор моего ребенка. Поддержу в любом случае». Судя по ответам, большинство абитуриентов предпочитают лично оценивать вуз — у 51% родителей дети посещали дни открытых дверей.

Ранее мы рассказывали, что два новосибирских вуза снова вошли в сотню лучших по стране.