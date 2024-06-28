Празднование Дня города в Новосибирске будет в этом году двухдневным — мероприятия в честь Дня молодежи станут частью объединенной праздничной программы. «Континент Сибирь» рассказывает, какие участки новосибирских дорог будут недоступны автомобилистам на грядущих выходных.

По данным городских властей, с 8 утра до 23:00 в наступающие субботу и воскресенье движение транспорта будет запрещено по двум техническим проездам: на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2, а также на участке от дома № 4 на улице Добролюбова до Михайловской набережной.

30 июня с 21.30 до 22.30 (в случае принятия решения оперштабом Управления МВД РФ по Новосибирску) будет прекращено движение по нескольким участкам новосибирских дорог:

— по Красному проспекту на участке от улицы Максима Горького до ул. Советской;

— по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с улицей Зыряновская до площади имени профессора Лыщинского;

— по улице Большевистская на участке от площади Инженера Будагова до ул. Добролюбова;

— по эстакаде на площади Инженера Будагова (с исключением въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской);

— выезд на улциу Фабричная с Димитровского моста и с ул. Владимировской;

— въезд к парку культуры и отдыха «Арена» с улицы Немировича-Данченко и с Октябрьского моста от ул. Стартовой.

Мэрия обещает организовать объезд перекрытых участков по другим дорогам общего пользования. Общественного транспорта упомянутые ограничения не коснутся.

Помимо проезда на авто в грядущие выходные могут возникнуть сложности и с парковкой: так, 29 июня с 8:00 до 20:00 запретят оставлять авто парковке перед зданием Концертного комплекса имени В. В. Маяковского на Красном проспекте, 15; перед центральным входом в парк культуры и отдыха «Арена» припарковаться не получится с 12 до 22 часов в оба праздничных дня.

В воскресенье ограничения расширятся — в период с 6:00 до 19:00 стоянку транспортных средств ограничат на парковке перед зданием на улице Восход, 15; на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова, а также в межквартальном проезде на участке от улицы Кирова до здания № 27, стр. 2 на ул. Кирова.

Парковка авто на технических проездах от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обская, 2 и на участке от дома № 4 на ул. Добролюбова до Михайловской набережной также будет под запретом с 8:00 до 23:00 30 июня.

Ранее мы сообщали, что новосибирские власти планируют ограничить использование электросамокатов в День города.