Обеспечит ли применение цементобетона при строительстве автомобильных дорог в Сибири кардинальное улучшение их качества и повышения срока службы? Каков экономический эффект от сооружения дорог из разных материалов? Готова ли нормативная база и производственные мощности цементных заводов к смене подходов в дорожном строительстве?

На XI Международном Сибирском транспортном форуме в Новосибирске эксперты дорожной и других отраслей обсудили актуальные вопросы в рамках круглого стола «Практика и перспективы строительства в Сибири автомобильных дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». Участники дискуссии сосредоточились не только на констатации характеристик дорог с цементобетонным покрытием (ЦБП), но и проанализировали трудности, возникающие в процессе их проектирования, строительства и эксплуатации. Анализ выявленных проблем даёт ключ к их решению.

Модератором круглого стола выступил президент НО «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий», заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ Виктор Ушаков. В докладе, открывшем обсуждение, он отметил факторы, которые определяют перспективу расширения применения цементобетона при строительстве дорог. В их числе: недостаточная несущая способность и низкие фактические сроки службы существующих дорожных одежд, а также рост нагрузок на автомобильные дороги по причине увеличения количества транспортных средств и изменения характеристик их грузоподъёмности. За последние 30 лет нагрузка на дороги выросла в России в четыре раза.

Традиционные в подобной дискуссии упоминания о «вечных» цементобетонных автобанах Германии и положительном опыте Китая в применении этого материала в масштабном дорожном строительстве прозвучали и в рамках круглого стола в Новосибирске. Однако более наглядной и убедительной иллюстрацией стали практические примеры и свежий опыт коллег из ближнего зарубежья и российских компаний. Как рассказал в своём докладе заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Республики Казахстан Дархан Саканов, протяженность дорог с ЦБП за последние десять лет выросла в стране в 15 раз — с 97 км до 1437 км.

В Сибири такие дороги тоже не являются редкостью. В зоне обслуживания ФКУ «Сибуправтодор», по словам заместителя начальника учреждения Юрия Симонова, с 2010 года с применением цементобетона отремонтировано: в Омской области — 223 км дорог, в Кемеровской — 120 км и в Новосибирской — 113 км. В частности, ЦБП использовано при строительстве восточного и северного обходов Новосибирска, при реконструкции автодороги Р-254 «Иртыш». Как отметил Юрий Симонов, характеристиками этой технологии являются долговечность дорожных покрытий, сокращение сроков работ и рациональный расход ресурсов.

Экономический эффект строительства дорог с ЦБП сегодня стал очевидным для большинства специалистов отрасли. Достигается он за счёт относительно невысокой стоимости в рамках полного жизненного цикла, вследствие сокращения затрат на капитальные ремонты. Кроме того, согласно утвержденным Правительством РФ нормативам цены строительства (приказ № 148 от 3 марта 2023 года), дорожная одежда с цементобетонным покрытием на 10% дешевле: норматив цены строительства 1 км четырехполосной дороги с асфальтобетонным покрытием составляет 230,523 млн рублей, с цементобетонным — 207,263 млн рублей.

Виктор Ушаков в ходе дискуссии также обратил внимание на то, что цементобетон при работе требует «обращения на вы». В числе проблемных аспектов, которым необходимо уделять должное внимание, и.о. начальника управления по качеству и технологиям АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Денисенко указал специальные требования к устройству площадок для складирования инертных материалов, применение узких фракций и вопросы расценок на строительные материалы при переходе к ресурсно-индексному методу определения сметной стоимости строительства. Генеральный директор ООО «Мирастрой» Кирилл Никитин опроверг тезис о нехватке в Сибири оборудования и квалифицированного персонала для проведения бетоноукладочных работ.

Как сказал в своём докладе директор ООО «Кузбасский центр дорожных исследований» Олег Афиногенов, несмотря на то, что «дорожники сами сдерживают развитие строительства ЦБД», отрасль «обречена» в ближайшем будущем на широкое применение цементобетона: «На мой взгляд, асфальтобетон как материал исчерпал свои возможности с учётом текущих требований к дорогам». Согласно постановлению Правительства РФ, межремонтный интервал на автомобильных дорогах I-IV категорий должен составлять 12 лет, а капитальный ремонт должен проводиться раз в 24 года. На практике это далеко не так. Рост интенсивности дорожного движения приводит к уменьшению срока службы нежесткой дорожной одежды (асфальтобетона) и обуславливает применение жесткой дорожной одежды (цементобетона). На первый план на сегодня выходят повышенные требования к долговечности, прочности, устойчивости к износу и не высокая восприимчивость к перепадам температур.

Ещё об одной, высокотехнологичной характеристике дорог с ЦБП рассказал генеральный директор ООО «Альянс-Сервис» Дмитрий Сёмаш. Оказывается, техническая возможность закладки электромагнитного полотна для бесконтактной подзарядки электрических автомобилей в движении существует только на дорогах с ЦБП. Новейшая технология позволяет организовать на таких дорогах отдельные полосы для зарядки электромобилей без остановок на зарядных станциях.

Несмотря на очевидные плюсы дорог с ЦБП и распоряжение Правительства РФ, согласно которому доля ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме строительства автомобильных дорог в России в 2021-2025 годах должна составлять 35%, цементобетон сегодня применяется в дорожном строительстве крайне редко. Как рассказал директор по маркетингу АО «ХК «Сибцем» Андрей Рубцов, реальная доля ввода дорог с ЦБП, согласно данным Росстата, по итогам 2023 года оказалась на уровне 0,5%.

Подводя своеобразный итог дискуссии, представитель холдинга «Сибирский цемент» ответил также на вопрос о готовности отрасли обеспечить строителей автодорог цементом в необходимых объемах и требуемого качества. В цементной промышленности сегодня существует большой профицит мощностей. Действующие цементные заводы Сибири, Республики Бурятия и Забайкальского края готовы выпускать 11,7 млн тонн цемента в год (после запуска третьей вращающейся печи на заводе в Ачинске показатель вырастет до 12,4 млн тонн). Средняя загрузка мощностей по производству цемента за последние 10 лет, по данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», составляет не более 61%. В 2023 году отгрузка выпущенных предприятиями АО «ХК «Сибцем» специальных «дорожных» портландцементов составила только 2,5% от всего объёма произведённой продукции.

«Опасения, что в летний период повышенного спроса на цемент дорожникам просто не хватит этого строительного материала, беспочвенны. Как видите, цифры говорят об обратном: цементная промышленность Сибири способна обеспечить потребности дорожного строительства при своевременном планировании», — резюмировал Андрей Рубцов.