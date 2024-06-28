Сбер в 2024 году инвестировал около 19 млрд рублей в систему здравоохранения Сибири. Также банк помогает внедрять искусственный интеллект в поликлиники. Об этом рассказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев на пресс-конференции в Новосибирске 27 июня.

«Сбер в целом поддерживает систему здравоохранения в Сибири. На сегодня более 20 млн человек зарегистрировано на площадке СберЗдоровье. Мы уделяем внимание тому, чтобы снизить риски различных сложных заболеваний. На первом месте, конечно, находятся сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Поэтому большое внимание уделяем профилактике, чекапам и организации медосмотров жителей Сибири, — рассказал Дмитрий Солнцев. — Помимо дочерней компании есть еще два направления сотрудничества ─ предложение полисов ДМС и финансирование здравоохранения. Наш банк инвестировал около 19 млрд рублей в строительство новых клиник, поставку оборудования и применение искусственного интеллекта».

Напомним, что жители Новосибирской области оформили 25 тысяч полисов защиты жилья с начала года.