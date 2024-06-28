Суд вынес приговор экс-оперуполномоченному, служившему в управлении наркоконтроля Управления МВД по Омской области. Бывший силовик отправится в колонию за попытку наладить собственный рынок сбыта запрещенных веществ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой региональное управление ФСБ, задержанного в октябре 2023 года экс-«опера» признали виновным в покушении на незаконный сбыт и хищении наркотических средств (ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229 УК РФ).

Удалось установить, что бывший капитан полиции систематически осуществлял незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков при осуществлении служебной деятельности. В частности, при документировании причастности лиц к организации незаконного оборота наркотиков он изымал часть обнаруженных запрещенных веществ с целью последующего сбыта через подконтрольных наркоторговцев — к примеру, летом прошлого года похитил для продажи более килограмма мефедрона, который ранее был изъят из незаконного оборота другими полицейскими.

Бывшего оперуполномоченного признали виновным по обеим статьям УК и приговорили к 11 годам строгого режима, лишив специального звания «капитан полиции».

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