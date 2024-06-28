Представителей автобизнеса приглашают на онлайн-интенсив

Иван Петровский
 

Как подобрать площадки для рекламы? Можно ли бесплатно опубликовать статью в СМИ? Как работать с маркировкой, и нужно ли? Об этом пойдет речь на онлайн-интенсиве, ориентированном на представителей автобизнеса.

Мероприятие состоится 4 июля в 11:00. За 3 часа практики с ведущими автоэкспертами будут разобраны удачные кейсы продвижения автобрендов в России, лучшие площадки для платного и бесплатного продвижения автобизнеса, алгоритм работы с блогерами и СМИ,  шаблоны работы с рекламными площадками,  алгоритмы и правила маркировки — пошаговый план для автобизнеса.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Реклама. ИП Бачурина Е.А. ИНН 644306583260
18+

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