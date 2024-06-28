В мае годовая инфляция в Новосибирской области продолжила ускоряться и составила 9,2%. При этом цены выросли на широкий круг товаров и услуг. О причинах такой динамики рассказали в Сибирском Главном управлении (ГУ) Банка России.

«У компаний продолжили расти затраты. Это логистика, комплектующие, импортные материалы и компоненты. Например, один из российских автоконцернов в мае поднял цены на ряд моделей, объяснив это издержками, накопившимися за несколько месяцев. Переработчики молока тоже столкнулись с ростом затрат на логистику и упаковку. Поэтому в мае, сильнее чем в апреле, выросли цены на молоко, сливочное масло, сыры, йогурт и мороженое. Тепличным хозяйствам дороже обошлись импортные семена, так что в мае этого года сезонное снижение цен на огурцы и помидоры было меньше, чем год назад», — рассказал начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

Некоторых товаров на рынке в мае было меньше. Новосибирцы могли заметить, что подорожал зерновой кофе — цены на него за год выросли почти на 9%. Причиной этого стал вызванный погодой неурожай во многих странах, которые выращивают и поставляют кофе: на мировом рынке предложение кофе сократилось, и цены выросли. Свекла и картофель тоже подорожали сильнее по сравнению с прошлым годом — местные запасы сокращались быстрее, чем год назад, а импортные поставки обходились дороже.

В мае продолжил расти внутренний спрос — особенно заметно это было в сфере туризма. В этом году майские праздники были длиннее, чем в прошлом: люди активнее бронировали санатории и базы отдыха, улетали в другие регионы и страны. В итоге, отдыхать в санаториях было дороже, чем год назад, а цены на авиабилеты в мае выросли по сравнению с прошлым годом, хотя в апреле они были дешевле. Причем улететь из Толмачево — крупнейшего авиахаба Сибири — стремились жители и других регионов, что создавало дополнительный спрос на перелеты.

Ранее мы сообщали, что в сибирских регионах появятся полигоны для изучения запасов углерода в почвах.