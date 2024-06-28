Ростехнадзор приостановил работы на пяти кузбасских шахтах из-за нарушений

Нарушения, выявленные на нескольких объектах угледобычи Кузбасса, стали причиной временного запрета работы на них, выданного Ростехнадзором. За последнюю треть июня таких объектов набралось пять.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем ТГ-канале рассказал, на каких шахтах ведомство приостановило работы в период с 20 июня. За это время было составлено 5 подобных протоколов.

20 июня был наложен временный запрет на выемку угля из лавы 3-2-2 бис АО «Распадская-Коксовая», на которой было допущено тяжелое травмирование работника. Решение суда – 90 суток. Четырьмя днями позже Ростехнадзор составил протокол о приостановке работ по проведению и креплению подготовительного забоя вентиляционного штрека на территории ООО «Шахта Спиридоновская»: на объекте было допущено загазирование горной выработки.

День спустя ведомство запретило выемку угля в одной из лав шахтоучастка «Октябрьский» АО «Угольная компания «Сила Сибири». На объекте были обнаружены пылевзрывоопасное состояние горной выработки и нарушения в системе аэрогазового контроля. Немногим позднее, за превышение допустимой концентрации метана были приостановлены горные работы на шахте им. С.Д. Тихова (ООО «ММК-УГОЛЬ»). Последним объектом, попавшим в прицел Ростехнадзора, стала лава на Инском разрезе. Администрация разреза не озаботилась внесением должных изменений в реестр регистрации опасных производственных объектов, что привело к приостановке работ контролирующим ведомством.

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