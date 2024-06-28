Ростехнадзор приостановил работы на пяти кузбасских шахтах из-за нарушений

Павел Ганьшин
 
Ростехнадзор приостановил работы на пяти кузбасских шахтах из-за нарушений
Изображение от freepik

Нарушения, выявленные на нескольких объектах угледобычи Кузбасса, стали причиной временного запрета работы на них, выданного Ростехнадзором. За последнюю треть июня таких объектов набралось пять.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем ТГ-канале рассказал, на каких шахтах ведомство приостановило работы в период с 20 июня. За это время было составлено 5 подобных протоколов.

20 июня был наложен временный запрет на выемку угля из лавы 3-2-2 бис АО «Распадская-Коксовая», на которой было допущено тяжелое травмирование работника. Решение суда – 90 суток. Четырьмя днями позже Ростехнадзор составил протокол о приостановке работ по проведению и креплению подготовительного забоя вентиляционного штрека на территории ООО «Шахта Спиридоновская»: на объекте было допущено загазирование горной выработки.

День спустя ведомство запретило выемку угля в одной из лав шахтоучастка «Октябрьский» АО «Угольная компания «Сила Сибири». На объекте были обнаружены пылевзрывоопасное состояние горной выработки и нарушения в системе аэрогазового контроля. Немногим позднее, за превышение допустимой концентрации метана были приостановлены горные работы на шахте им. С.Д. Тихова (ООО «ММК-УГОЛЬ»). Последним объектом, попавшим в прицел Ростехнадзора, стала лава на Инском разрезе. Администрация разреза не озаботилась внесением должных изменений в реестр регистрации опасных производственных объектов, что привело к приостановке работ контролирующим ведомством.

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