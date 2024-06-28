Депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев, отправленный под стражу в конце мая, не смог обжаловать арест. Информацией об этом поделился его адвокат Иван Рассолов.

Суд отказал Игорю Украинцеву в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную ранее меру пресечения в виде ареста, сообщил «Континенту Сибирь» адвокат Иван Рассолов, представляющий интересы депутата в суде. По словам защитника, он не согласен с обвинением и арестом Украинцева, и продолжит отстаивать интересы своего доверителя.

Напомним, что Игорь Украинцев был задержан правоохранительными органами 30 мая этого года. Депутат обвиняется в получении взятки в размере 3,5 млн рублей от главы строительной компании «Стрижи» Игоря Белокобыльского. По версии следствия, Игорь Украинцев систематически вымогал деньги у Игоря Белокобыльского за нераспространение порочащей деловую репутацию информации и общее покровительство, тогда как сторонник Украинцева, депутат Заксобрания Новосибирской области и застройщик Илья Поляков утверждает, что деньги перечислялись на счет индивидуального предпринимателя Игоря Украинцева для содержания общественной организации «Стрижи» и проведения профильных мероприятий. 31 мая Центральный райсуд Новосибирска отправил Игоря Украинцева под стражу до 29 июля.

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