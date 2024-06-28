Председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев и генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков рассказали на пресс-конференции в Новосибирске 27 июня, о тенденциях на страховом рынке региона и о том, в каких отраслях чаще всего приобретаются страховые продукты.

«Одна из самых быстрорастущих отраслей (с точки зрения объемов страхования) — строительство и девелопмент. Как видите, это особенно заметно в сибирских городах, в частности в Новосибирске. В городе вводится большое количество жилья — в прошлом году были рекордные показатели. Поэтому страхование строительно-монтажных работ и возведение строительных объектов превысило 166 млрд рублей, то есть почти треть от общего объема застрахованных активов. И динамика остается положительной», — рассказал в ходе пресс-конференции председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Вторым по популярности оказался топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — объем страхования составил 125 млрд рублей. Дмитрий Солнцев уточнил, что это связано с большим количеством сырьевых запасов на территории Сибири. Третьей идет металлургическая промышленности (117 млрд рублей), в основном благодаря Красноярскому краю. На четвертом — лесная и деревообрабатывающая промышленность (27 млрд рублей). Замыкает пятерку популярных отраслей инфраструктура (26 млрд рублей). По словам Дмитрия Солнцева, это связано в том числе с авариями и ЧП на территории макрорегиона.

Напомним, что крупный бизнес в Сибири застраховался на полтриллиона рублей.

Генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков рассказал, как в регионе обстоят дела со страхованием недвижимости. По его словам, с начала года жители Новосибирской области оформили больше 25 тыс. полисов страхования жилья. 20,7 тыс. из них пришлось на ипотечное страхование, 4,3 тыс. — на программы добровольного страхования. По объёму заключённых договоров в регионах Сибири это второй результат: больше всего жилья застраховали в Красноярском крае, там оформили 30 тыс. полисов. На третьем месте — Кемеровская область, 22 тыс. полисов. Спикер добавил, что пока доля договоров добровольного страхования ниже, чем ипотечного, но в идеале они должны быть равными. С начала года жители Сибири оформили более 123 тыс. полисов защиты жилья. Из них 100 тыс. – это полисы ипотечного страхования, 23 тыс. добровольного.

Спикер поделился и статистикой по оформлениям каско. Спрос на эти страховки в Сибири значительно вырос по сравнению с первым полугодием 2023 года, сильнее всего в Новосибирской и Омской областях (по 62%), Красноярском Крае (57%) и Томской области (31%). При этом сибиряки стали чаще страховать китайские авто, в Новосибирской области, количество заключенных договоров на такие машины увеличилось в 10 раз, подчеркнул Михаил Волков.