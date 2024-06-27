Новосибирский облизбирком принял документы у трех самовыдвиженцев на дополнительные выборы в депутаты горсовета. Появилось и несколько заявителей на довыборы в областное Заксобрание.

На официальном сайте Новосибирского облизбиркома появилась информация о трех зарегистрированных кандидатах на довыборы в городской совет Новосибирска по округу №45 в Советском районе, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Документы на участие в выборах подали заместитель директора АНО «Институт политики и технологий» и член Общественной палаты Новосибирской области Михаил Большов, домохозяйка Лариса Михайлова и самозанятый блоггер, журналист и гражданский активист из Академгородка Андрей Сивенок.

Как уже писал «Континент Сибирь», также на довыборы при поддержке депутата Госдумы РФ Александра Аксененко («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») пойдет бывшая помощница экс-депутата Натальи Пинус, председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер. Кроме того, в довыборах планировали участвовать новосибирский журналист Ерлан Байжанов и 52-летний предприниматель и секретарь отделения «Единой России» в Советском районе Новосибирска Дмитрий Селезнев. Последний победил в праймериз «Единой России» по этой территории.

Напомним, дополнительные выборы депутата седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 45 проводятся после решения Натальи Пинус сложить депутатские полномочия.

Кроме того, сегодня, 27 июня Новосибирский облизбирком принял документы для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному округу № 3, выдвинутых региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В список включен один кандидат – Вера Гужева.

Днем ранее Новосибирский облизбирком принял документы для заверения списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». В список включен Николай Завалишин.

Еще один выдвинувший свою кандидатуру на довыборы в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области по округу № 3 — заведующий стоматологическим отделением в г. Куйбышеве Роман Зиновьев.