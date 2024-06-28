Как изменился лизинговый портфель в Новосибирской области и чего ожидать предприятиям в будущем? Стоит ли ожидать появления лизинга жилья и расширения господдержки? Эти и другие вопросы обсудили участники заочного круглого стола, организованного «Континентом Сибирь».

В заочном круглом столе приняли участие начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк, заместитель регионального директора лизинговой компании ООО «Каркаде» в Новосибирске Наталья Трасковская, региональный директор по Сибирскому федеральному округу ООО «Интерлизинг» Михаил Цыкунов, директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев, директор строительной компании «СЛК» Андрей Плотников.

— Каковы итоги деятельности ваших компаний в I квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года? Какие сегменты можно считать драйвером роста вашего портфеля?

Михаил Цыкунов: — По итогам I квартала текущего года рост составил 18% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. На протяжении нескольких лет самым динамичным сегментом в лизинге остаются грузовые автомобили, растет спрос на спецтехнику и оборудование. Ключевыми драйверами стали национальные и инфраструктурные проекты, активное строительство и реиндустриализация экономики.

Андрей Гетманюк: — Согласен с тем, что в 2024 году автолизинг останется значимым драйвером рынка. Это связано с тем, что сохраняется потребность в обновлении устаревающих автопарков у компаний из сфер логистики, строительства, ретейла, коммунального обслуживания. В I квартале 2024 года мы передали более 10 тысяч автомобилей почти на 60 млрд рублей.

Новый бизнес в грузовом сегменте в I квартале 2024 года вырос на 91%, в сегменте спецтехники — на 63%. Первые строчки по продажам заняли китайские марки — Sitrak, Shacman, FAW, что сопоставимо с показателями автомобильного рынка страны. Продажи легковых автомобилей в I квартале в России выросли более чем на 150%. Первое место заняла отечественная марка Lada (+137%). При этом продажи Lada Granta увеличились в 2 раза. В сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили. — «КС») рост показали оба отечественных бренда: Sollers (в 8 раз), ГАЗ (в 3 раза).

Наталья Трасковская: — По итогам I квартала 2024 года аналитический центр CARCADE также констатировал рост продаж в Сибирском федеральном округе относительно аналогичного периода прошлого года. Так, прирост по количеству договоров лизинга составил более 60%. Соглашусь с коллегами, что драйверами роста портфеля выступили сделки с автомобилями для такси, транспортных и строительных компаний.

— Насколько, по вашим наблюдениям, ситуация на рынке лизинговых услуг Сибири соответствует общероссийской? Есть ли региональная специфика?

Наталья Трасковская: — Безусловно, перечисленные мною сегменты рынка — это только часть клиентской базы. Рынок Сибири имеет региональную специфику: у нас не ведется добыча и нет крупных производственных комбинатов. Но у нас есть логистические преимущества, с учетом экспансии перевозок на Восток и большого скопления дилеров техники.

Андрей Гетманюк: — Конечно, такая специфика есть, она обусловлена характером региональной экономики и инфраструктуры. Не каждый автомобиль или полуприцеп способен перевозить груз по горным районам Алтая или по зимникам Красноярского края. Здесь большим спросом пользуется трехосная, в том числе полноприводная грузовая техника и седельные тягачи. В сегменте LCV также более востребованы полноприводные автомобили. Значительно чаще встречаются вездеходы, редкие специальные автомобили для цементирования скважин, автовахты, генераторы, лесозаготовительная техника. И, ожидаемо, в СФО расположен ключевой рынок карьерной самоходной спецтехники.

Михаил Цыкунов: — Сибирь — большой богатый промышленностью федеральный округ. Отличаться могут только клиентские запросы и практики взаимодействия. Например, для нашего региона важно присутствие человека на месте, к которому можно прийти с вопросом или позвонить и оперативно его решить. Мы придерживаемся одинаковых стандартов работы и сервиса вне зависимости от местоположения партнера. Многие сибирские предприниматели обладают достаточным опытом использования лизинга, разбираются в том, как работает продукт и какую пользу может принести бизнесу.

— Эксперты отмечают ужесточение конкуренции на рынке лизинговых услуг. На ваш взгляд, в каких сегментах усилилась конкуренция?

Николай Запрягаев: — С точки зрения экономической конъюнктуры в сфере лизинга, наиболее конкурентными являются сегменты с наибольшей степенью локализации потребительского спроса. 2023 год показал рекордные объемы новых лизинговых сделок, превысившие 3,5 трлн руб. (+81% к уровню 2022 г.). Во многом этому способствовали эффект низкой базы 2022 года и реализация отложенного спроса. В 2024 году превалируют уже другие драйверы, основные из которых — это структурная перестройка экономии, развитие локальной промышленности и продолжающийся процесс импортозамещения. Именно эти драйверы и определяют аллокацию (распределение) потребительского спроса и, следовательно, объем лизинговых сделок в экономике. Если перечислять более конкретно, то наиболее активными сегментами в 2024 году являются авторынок (наполовину представленный китайскими брендами), грузовой и логистический транспорт, промышленная техника. В этих отраслях и будет сосредоточена наиболее острая конкурентная борьба.

Андрей Гетманюк: — С увеличением спроса на лизинговое финансирование растет и конкуренция. Клиенты выбирают наиболее выгодные и привлекательные предложения, анализируют их. Поэтому лизинговым компаниям необходимо принимать проактивные решения, своевременно реагировать на изменения рынка, быть клиентоориентированными.

Наталья Трасковская: — Конкуренция ужесточается, приходят все новые и новые игроки — лизинговые компании, и чтобы укрепиться на рынке, они прибегают порой к радикальным мерам, таким как демпинг графиков, отсутствие авансов даже в тех случаях, когда это не поддается разумному объяснению. Это дает свои плоды — клиенты из низкомаржинальных сфер предпринимательства охотно вступают в подобные высокорисковые сделки. Тут и начинается работа грамотного менеджера по лизингу — объяснить бизнесмену преимущества оформления лизинга в крупной компании, которая поможет составить надежный инвестиционный план. Но мы к такой конкуренции относимся с терпением, так как нацелены на долгосрочные отношения с нашими партнерами.

— Как изменилась ситуация с поставками объектов лизинга из «недружественных» стран и переключением российских потребителей на продукцию из Китая и других стран?

Андрей Гетманюк: — Значительную долю в импорте транспортных средств сегодня занимают китайские бренды. Доля китайской техники на авторынке в 2024 году продолжала расти, достигнув 58% к концу марта. В апреле на фоне общей коррекции авторынка показатель снизился до 52%, что соответствует уровню сентября 2023 года (цифры по СФО и по РФ в целом совпадают). Также популярны отечественные бренды, которые пользуются спросом на рынке. По итогам марта 2024 года доля всех транспортных средств отечественного производства составляла 47%.

В общем в I квартале в сегменте грузовых автомобилей лидирующие позиции, по нашим наблюдениям, занимали Sitrak, Kamaz, Shacman, в сегменте LCV — GAZ, UAZ и Sollers, а в легковых — Lada, Haval, Geely.

Михаил Цыкунов: — Наши партнеры обеспечены всей необходимой для развития предприятий техникой. С уходом европейских марок справились в течение нескольких кварталов и полностью преодолели дефицит, с которым столкнулись в 2022 году. Китайские автомобильные концерны и производители спецтехники в последние годы адаптировались под запросы российского рынка — растет качество поставляемой техники, появляются новые и адаптируются уже привычные модели. Теперь Geely, Haval или даже Zeekr на дороге — это не единичные экземпляры, а привычная часть автомобильного потока. Кроме того, заместились грузовики и спецтехника. Клиенты накапливают опыт работы с разными марками, уже сформировалось понимание, какие задачи может закрывать тот или иной производитель. На федеральных трассах все чаще мы встречаем самосвалы и тягачи Shacman, в ремонте дорог задействуются экскаваторы Sany и катки XCMG.

— Какие новые возможности появились у клиентов с точки зрения финансирования лизинговых сделок? За счет чего лизинг можно считать более привлекательным инструментом на сегодня?

Андрей Гетманюк: — Лизинг остается одним из наиболее выгодных и востребованных инструментов поддержки бизнеса благодаря различным решениям, предлагаемым рынком.

В 2023 году в условиях высокого спроса на автотранспорт для реализации крупных инфраструктурных и логистических проектов в стране лизинговые компании внедряли гибкие условия финансирования — нулевые авансы, увеличенный срок лизинга, — чтобы поддержать бизнес снижением нагрузки на бюджет компаний. Это стало актуальным и востребованным решением на фоне повышения ключевой ставки и роста стоимости техники и остается таковым и сегодня.

Кроме того, востребованы государственные программы льготного лизинга. В 2023 году в рамках программ господдержки мы передали российскому бизнесу более 4000 машин на сумму свыше 10 млрд рублей. Благодаря льготным условиям компаниям удалось сэкономить порядка 1 млрд рублей. При этом самой популярной маркой стала Lada, которую приобрели более тысячи раз. В этом году еще стала доступна программа субсидированного лизинга Минпромторга России на новый колесный транспорт, произведенный на территории РФ.

Также мы развиваем сотрудничество с автопроизводителями и дилерами для разработки еще более гибких условий на лизинг популярного у российского бизнеса легкового и грузового транспорта. Cкидки на технику, сниженные авансовые и ежемесячные платежи, оперативная отгрузка автомобилей по России — это те инструменты, которые уже сейчас есть на рынке.

Благодаря всем этим решениям предприятия могут расширять свои автопарки в короткие сроки, не выводя из оборота крупную сумму денег единовременно.

Наталья Трасковская: — Каждая компания старается найти способы сделать свой продукт более интересным за счет сервиса, а также множества различных совместных программ с автопроизводителями и дистрибьюторами. Всегда в максимальном объеме стараемся транслировать начало государственных программ субсидирования федеральных и региональных масштабов, введения изменений по части настройки графиков. Например, стал доступен лизинг сроком до 7 лет. Мы понимаем, что важно сохранять качество обслуживания и идти в ногу со временем — это относится как к цифровым технологиям, автоматизации процессов, так и к внедрению новых продуктов.

Михаил Цыкунов: — Несмотря на то что ключевая ставка продолжительное время держится на высоких значениях, лизинг остается одним из самых удобных способов получения основных средств. Инструмент позволяет предпринимателям получить нужную технику или оборудование с минимальными стартовыми вложениями.

Лизинговые компании обладают комплексной экспертизой. Кроме того, обращение в лизинговую компанию позволяет быть более уверенным в юридической чистоте сделки и исправности техники. Так как лизингодатель до окончания действия договора является собственником предмета лизинга, мы особенно тщательно подходим к выбору поставщиков.

Предприниматели на общей системе налогообложения при использовании инструмента могут сэкономить на уплате налогов 20% от указанной в договоре лизинга суммы. Кроме того, лизинг делает доступным применение различных государственных субсидий.

— В связи с перестройкой российской экономики вырос спрос на лизинговые услуги, при этом ключевая ставка остается на высоком уровне. В отдельных регионах страны ввели льготную госпрограмму лизинга для малого и среднего бизнеса. Как вы считаете, стоит ли ожидать в Новосибирской области расширения (она действует не на все сферы) льготной программы по лизингу?

Андрей Гетманюк: — Меры господдержки в лизинге востребованы у российских компаний. В Новосибирской области действует региональная программа льготного лизинга российского оборудования для средних, малых и микропредприятий из обрабатывающей сферы, здравоохранения, туризма, спорта, науки, ИТ и креативных индустрий.

Подобные лизинговые программы, например, в сегменте автолизинга, могут стать эффективным инструментом поддержки компаний, играющих важную роль в социально-экономическом развитии региона, в частности, предприятий сельского хозяйства, легкой промышленности, машиностроения, ЖКХ, дорожного строительства и других.

За счет приобретения основных средств по программе льготного лизинга компании расширяют свои производственные мощности на комфортных для них условиях. В рамках программы Минпромторга России по субсидированию колесного транспорта вместе со скидкой от государства они получают и другие преимущества финансовой аренды: различные опции финансирования и дополнительные сервисы по обслуживанию транспортного парка. К ним относятся, например, аванс от 0%, увеличенный срок лизинга, а также персональные сезонные графики платежей, благодаря которым возможно распределять платежи в течение года наиболее комфортным способом: снижать на период простоев и повышать в горячий сезон. Предприятия на общей системе налогообложения также могут дополнительно сэкономить до 40% на налогах.

Николай Запрягаев: — Исходя из актуальной повестки заксобраний регионов, в обозримой перспективе инициативы, связанные с расширением льготного лизинга, не стоят в планах к рассмотрению. Бюджет Новосибирской области, если говорить об инвестициях в развитие региона, в основном сосредоточен вокруг финансирования и софинансирования национальных, строительных и инфраструктурных проектов. Также в планах стоит усиление бюджетной сферы как в части зарплат, так и в плане материального обеспечения.

— В Госдуме РФ рассматриваются способы сделать ипотеку более доступной. Одним из вариантов называют лизинг жилья. Как вы считаете, насколько реально введение этой меры, и если да, то насколько она будет эффективна?

Андрей Гетманюк: — Лизинг жилья имеет ряд плюсов, которые позволяют ему составить конкуренцию ипотеке. По сути, лизинг недвижимости — это длительная аренда с последующим выкупом. Его проще оформить, так как, во-первых, покупателю требуются всего три документа — паспорт, СНИЛС и ИНН, а во-вторых, квартиру приобретает лизинговая компания, а не банк, поэтому для сделки не нужны залог и поручители. К тому же лизинг предполагает гибкие условия финансирования, например, индивидуальные графики платежей.

Пока приобретение жилья в финансовую аренду на российском рынке пользуется меньшим спросом, но в актуальных условиях и при текущей ключевой ставке лизинг недвижимости вполне может получить большую популярность, особенно если программы лизинга будут предусматривать специальные льготы и госсубсидии для различных категорий граждан, например, для семей с детьми.

Николай Запрягаев: — Одним из ключевых преимуществ корпоративного лизинга перед обычными кредитами являются налоговые преференции в виде снижения базы по налогу на прибыль (в том числе за счет ускоренной амортизации) и зачет входящего НДС, что снижает итоговое сальдо НДС к уплате. Для физических лиц указанные преференции отсутствуют, и пока механизмы их появления не прослеживаются. Как максимум, распространят ипотечный вычет НДФЛ, но это в лучшем случае уравняет лизинг с ипотекой, но не даст каких-то дополнительных налоговых преимуществ.

Вторым важным фактором являются государственные программы. В случае с ипотекой — это льготная ипотека, в случае с лизингом программа на данный момент отсутствует. Но в целом это решаемый вопрос.

Последнее — это структура ипотечной и лизинговой сделки. Классический срок лизинговой сделки составляет 3–5 лет, что в большинстве случаев недостаточно для физического лица в вопросе гашения всей суммы долга и процентов. Размер авансов в лизинге также является гораздо более суровым — до 40% против до 30% по льготной ипотеке. Этот фактор тоже можно отнести к решаемым.

Теперь по преимуществам: кроме чуть большей гибкости лизингового продукта в сравнении с ипотечным, их нет. Недостатков при этом достаточно: начиная с короткого срока и высокой доли аванса и заканчивая отсутствием льготных программ и отсутствием налоговых преференций. В сухом остатке имеем тот факт, что даже для выхода на конкурентный уровень в сравнении с ипотекой, не говоря уже о варианте некого «более доступного продукта для населения», лизинг нужно глубоко структурно перерабатывать, и на данном этапе не совсем понятно, как это будет в итоге выглядеть и какими преимуществами обладать.

— Теперь хотелось бы обратиться к заказчикам. Как часто вы прибегаете к услугам лизинговых компаний? По какому виду имущества?

Борис Дегтярев: — На самом деле можно сказать, что постоянно. В среднем раз в год, иногда дважды. Мы прибегаем к услугам лизинговых компаний, когда обновляем детали и элементы оборудования, покупаем оснащение или запускаем новые проекты. Например, из последнего: закупили оборудование для производства хрустящего (сухого) сыра, с помощью которого мы выпустили ряд новинок — хрустящую сливочную и копченую моцареллу. Также закупили технику для изготовления сырных нитей, благодаря чему смогли запустить новое направление — снековые сыры (сыр чечил различных видов: косичка, спагетти, палочки).

Андрей Плотников: — Когда оборот компании был меньше, мы использовали лизинг один раз в три года. Сейчас количество объектов выросло, и за последний год «СЛК» уже трижды прибегала к услугам лизинговой компании. В лизинг мы берем технику и легковые автомобили для сотрудников, чтобы им было легче перемещаться между объектами. Из Китая мы брали автомобиль марки Geely и промышленную буровую установку. Жалоб нет.

— Если бы в Новосибирской области ввели льготную госпрограмму лизинга для вашей отрасли, вы бы ею воспользовались?

Борис Дегтярев: — Так сложилось, что госсубсидии и компенсации выделяют далеко не каждому направлению промышленности, и зачастую пищевое производство под льготы не попадает. Но если сложится так, что в Новосибирской области введут льготную госпрограмму лизинга, мы, несомненно, ею бы воспользовались.

Андрей Плотников: — Все зависит от конкретных условий программы. Конечно, льготные условия помогают по-другому посмотреть на свои возможности. Например, когда в 2020 году была программа на субсидирование коммерческих автомобилей, у нас на тот момент не было острой потребности в приобретении коммерческого автомобиля, но мы решили ею воспользоваться. То есть это был переломный, ключевой фактор для принятия решения.