Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков поздравляет Новосибирск c Днем города

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Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков поздравляет Новосибирск c Днем города

— Уважаемые новосибирцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем города Новосибирска! Этот праздник объединяет всех нас, жителей области и нашего прекрасного, вечно молодого и растущего города. Племзавод «Ирмень» вносит свой вклад в экономику и продовольственную безопасность Новосибирска. Гордимся этим и желаем городу светлого и успешного будущего.

Мы все не безразличны к судьбе нашего мегаполиса. Поэтому пусть каждый по-своему примет участие в развитии и повышении благополучия города и горожан.
В День рождения Новосибирска хочу пожелать всем жителям города отличного настроения, удачи и успехов во всем, добра и семейного благополучия!

С наилучшими пожеланиями,
председатель ЗАО племзавод «Ирмень»
Олег Бугаков

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