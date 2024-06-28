Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков поздравляет Новосибирск c Днем города

— Уважаемые новосибирцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем города Новосибирска! Этот праздник объединяет всех нас, жителей области и нашего прекрасного, вечно молодого и растущего города. Племзавод «Ирмень» вносит свой вклад в экономику и продовольственную безопасность Новосибирска. Гордимся этим и желаем городу светлого и успешного будущего.

Мы все не безразличны к судьбе нашего мегаполиса. Поэтому пусть каждый по-своему примет участие в развитии и повышении благополучия города и горожан.

В День рождения Новосибирска хочу пожелать всем жителям города отличного настроения, удачи и успехов во всем, добра и семейного благополучия!

С наилучшими пожеланиями,

председатель ЗАО племзавод «Ирмень»

Олег Бугаков