— Дорогие жители Новосибирска!

В этом году нашему любимому городу исполняется 131 год. За это время Новосибирск стал одним из крупнейших и комфортных для жизни мегаполисов России.

Залогом дальнейшего развития Новосибирска является непрерывное улучшение качества городской инфраструктуры. Огромное значение для мегаполиса в том числе имеют зеленые зоны. Они очищают воздух, снижают уровень шума и создают благоприятную среду для отдыха и занятий спортом. Поэтому важно продолжать работу по озеленению города, создавать новые парки и скверы, заботиться о существующих зеленых зонах.

Год назад мы сделали городу подарок, торжественно открыв Ельцовский парк. Это первый в городе парк, созданный в пойме малой реки. В нем был максимально сохранен природный ландшафт. Десять лет мы «пробивали» его строительство, а сегодня наш подход является примером для других. Ельцовский парк является символом любви к природе и заботы о будущем нашего города. Очень хочется, чтобы из небольшого пока парка, который мы создали своими силами, он вырос в протяженную зеленую зону и стал местом отдыха для новосибирцев.

Уважаемые жители города!

ГК «Химметалл» желает вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания! Пусть наш город становится ещё краше, уютнее и комфортнее!

Евгений Гаврилов,

генеральный директор ГК «Химметалл»,

заместитель председателя Общественного экспертного совета

по вопросам градостроительствапри мэре города Новосибирска