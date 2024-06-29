Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравляет с Днем города

— Дорогие новосибирцы! От всего сердца поздравляю вас со 131-летием нашего славного города.

Новосибирск — молодой, растущий, стремительно меняющийся мегаполис со своей неповторимой атмосферой и укладом жизни. Для нас он — общий и любимый дом, где каждый находит возможность для реализации своего потенциала.

Обращенный в будущее, Новосибирск не забывает свое прошлое — горожане чтут историю и традиции своей малой родины, заложенные основателями города, гордятся достижениями выдающихся земляков.

Наш город всегда был в числе лидеров Сибири во многих отраслях. В этом заслуга его жителей — трудолюбивых, уверенных, амбициозных людей с истинно сибирским характером. Новосибирцы любят свой город, своим добросовестным и упорным трудом вносят огромный вклад в его развитие и процветание.

Сегодня нам есть к чему стремиться. Мы намерены и дальше воплощать в жизнь проекты благоустройства территорий, ремонтировать и строить дороги, развивать общественный транспорт и сферу ЖКХ. Также в приоритетах останутся социальная сфера, строительная отрасль, поддержка малого и среднего предпринимательства. Только в тесном взаимодействии мы сможем сделать так, чтобы в Новосибирске было комфортно жить всем нам.

Дорогие новосибирцы! Я желаю вам крепкого здоровья, ярких свершений, душевной гармонии. Пусть во всех делах вам сопутствует удача, а в семьях царят любовь и взаимопонимание!

Мэр Новосибирска — Города трудовой доблести

Максим Кудрявцев