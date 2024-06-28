Председатель Совета Директоров Сибирской хлебной корпорации Дмитрий Терешков поздравляет с Днем города

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Председатель Совета Директоров Сибирской хлебной корпорации Дмитрий Терешков поздравляет с Днем города

— Всегда поздравления с Днем города — это оценка успехов и позитивные призывы, надежда на светлое будущее нашего города!

Сегодня лучшее поздравление — это выражение надежды на то, что новый мэр понимает, насколько профессиональную и сильную, относительно независимую команду он должен создать для перехода к совершенно другому уровню осмысления стратегии и тактики управления городом. Перехода от стратегии латания дыр и «втыкания» очередных свечек в остатки «пирога» к разумной комплексной программе развития города. Программе создания хотя бы не «комфортной», но по-настоящему мало-мальски удобной среды для жизни горожан. Команду, способную преодолеть бесчисленные клановые «опорные пункты».

Наш умный город достоин умной и энергичной, молодой и современной в своих подходах команды муниципальных управленцев, которые были бы знакомы с передовыми российскими практиками ухода за городами, комплексного развития городских территорий и умели бы реализовывать такие подходы на практике.

Так пожелаем же нашему городу в его День в самое ближайшее время приобрести такую команду!

Председатель Совета Директоров
Сибирской хлебной корпорации
Дмитрий Терешков

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