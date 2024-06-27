МАУ «Горзеленхоз» заключило с подрядчиком реконструкции Первомайского сквера мировое соглашение. Ему простили пени, обязав исправить ошибки и заново переложить тротуарную плитку.

Как следует из материалов арбитражного суда Новосибирской области, МАУ «Горзеленхоз» Новосибирска заключило мировое соглашение и отказалось от взыскания пени с индивидуального предпринимателя Заманова Аламдара Гаракиши оглы за срыв сроков реконструкции Первомайского сквера. Сумма пени к бизнесмену составляла более 800 тыс. рублей.

В документах суда сообщается, что мировое соглашение заключено «в целях урегулирования спора, завершения работ по благоустройству сквера «Первомайский», обеспечения прав и законных интересов граждан на благоприятную окружающую среду, досуг детей, подростков, молодежи, семейный досуг…».

Таким образом, согласно соглашению, предприниматель должен исправить все недостатки и завершить реконструкцию Первомайского сквера до 10 августа 2024 года. В том числе — заменить плитку вдоль улиц Советская и Максима Горького, а также у фонтана «Мишка» и за зданием краеведческого музея не позднее 31 июля.

При этом на прошедшем в понедельник, 24 июня, в региональном правительстве оперсовещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости проявлять к недобросовестным организациям, занимающимся благоустройством, «максимальную жесткость и требовать от подрядчиков выполнения их обязательств любыми способами, в том числе — вплоть до расторжения контракта». В качестве примера «чересчур лояльного» отношения к исполнителям, которые не выдерживали взятых обязательств, глава региона привел проект реконструкции Первомайского сквера.