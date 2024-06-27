Спрос на КАСКО для китайских автомобилей в Новосибирской области вырос в 10 раз

Спрос на полисы для страхования по КАСКО китайских автомобилей в Новосибирской области за первые пять месяцев 2024 года вырос почти в 10 раз. Самой страхуемой маркой в регионе стал китайский бренд внедорожников TANK, дистрибьютором которого является российское представительство HAVAL. Об этом рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков в ходе пресс-конференции 27 июня.

По данным СберСтрахования, в ТОП-5 популярных марок по страхованию КАСКО в Новосибирской области вошли сразу 3 бренда с «китайской родословной»: это уже упомянутый TANK, на который пришлось 13% от всех заключённых полисов КАСКО в регионе, Geely (12%) и Belgee (7%) — бренд, под которым продаются Geely белорусской сборки. Напомним, что на сегодня марка TANK среди городов Сибири официально представлена в Омске, Новосибирске, Красноярске, Кузбассе, Иркутске. У Geely в СФО 16 официальных дилеров, из них 3 в Новосибирске. В свою очередь у Belgee в Сибири пока пять дилеров.

Замыкают топ-5 по страхованию КАСКО корейский Hyundai и немецкий BMW (по 6%). Текущая расстановка сил отличается от прошлогодней. Напомним, что годом ранее на первой строчки располагался Hyundai, за которым шли Kia, BMW, Lada и Lexus.

Всего за январь-май в регионе, по данным СберСтрахования, было оформлено на 62% больше полисов КАСКО, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми страхуемыми марками в России стали Kia (8%), Lada (7%), Hyundai (6%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (4%). Чаще всего россияне страховали автомобили 2023 года выпуска.

«С начала года спрос на полисы КАСКО в Новосибирской области вырос на 62% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, положительную динамику мы видим и в других регионах», — сказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков. Его комментарии приводит пресс-служба компании. Он также напомнил, что на сегодня сам автовладелец решает, какое страховое покрытие выбрать, опираясь на свои нужды и опыт вождения. Например, можно застраховать машину только от угона и тотального ущерба, предусмотреть возмещение при ДТП по вине другого водителя или же выбрать все риски для максимальной защиты.

ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2023 год составил 64,7 млрд рублей (по данным управленческой отчётности). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объёму сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.