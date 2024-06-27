Жители Новосибирской области оформили 25 тысяч полисов защиты жилья с начала года

Павел Ганьшин
 
Жители Новосибирской области оформили 25 тысяч полисов защиты жилья с начала года
Изображение от jcomp на Freepik

Жители Новосибирской области оформили более 25 тыс. договоров страхования жилья в 2024 году. Совокупная страховая премия составила 111 млн рублей, Большая часть (83%) от всех заключённых договоров защиты недвижимости в регионе пришлась на ипотечное страхование, оставшиеся 17% — на программы добровольного страхования жилья.

Как сообщил 27 июня в ходе пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков, с начала года страховщик выплатил жителям Новосибирска и Новосибирской области 11 млн рублей в связи со страховыми случаями с жильём.

Из них 59% заявлений поступило по полисам добровольной защиты недвижимости и 41% по программам ипотечного страхования. Самая крупная выплата составила 2,5 млн рублей из-за пожара в частном доме — клиент получил компенсацию по договору ипотечного страхования. По полисам добровольного страхования самая крупная выплата составила 862 тыс. рублей, причиной обращения также стал пожар.

Всего жители России оформили более 1,3 млн полисов ипотечного и добровольного страхования недвижимости. Лидерами по количеству заключённых договоров стали Москва (9% от общего количества полисов), а также Московская (7%) и Свердловская (4%) области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  