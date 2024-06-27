Жители Новосибирской области оформили более 25 тыс. договоров страхования жилья в 2024 году. Совокупная страховая премия составила 111 млн рублей, Большая часть (83%) от всех заключённых договоров защиты недвижимости в регионе пришлась на ипотечное страхование, оставшиеся 17% — на программы добровольного страхования жилья.

Как сообщил 27 июня в ходе пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков, с начала года страховщик выплатил жителям Новосибирска и Новосибирской области 11 млн рублей в связи со страховыми случаями с жильём.

Из них 59% заявлений поступило по полисам добровольной защиты недвижимости и 41% по программам ипотечного страхования. Самая крупная выплата составила 2,5 млн рублей из-за пожара в частном доме — клиент получил компенсацию по договору ипотечного страхования. По полисам добровольного страхования самая крупная выплата составила 862 тыс. рублей, причиной обращения также стал пожар.

Всего жители России оформили более 1,3 млн полисов ипотечного и добровольного страхования недвижимости. Лидерами по количеству заключённых договоров стали Москва (9% от общего количества полисов), а также Московская (7%) и Свердловская (4%) области.