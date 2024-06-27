Более 36 тысяч жителей Сибири застраховались от клеща в СберСтраховании

Четверть россиян, оформивших страховой полис от последствий укуса клеща в СберСтраховании, живут в Сибири, сообщает пресс-служба компании. За 5 месяцев 2024 года программу приобрели более 36 тысяч сибиряков.

Каждый третий застрахованный от последствий укуса клеща в Сибири живёт в Новосибирской области (33%). Каждый четвертый – в Красноярском крае (27%), а каждый пятый – в Алтайском крае (20%), рассказал гендиректор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции в Новосибирске.

В 2023 году компания оплатила врачебные консультации, обследования и лечение для клиентов, столкнувшихся с клещами, более чем на 14 млн рублей. Средняя стоимость процедур для каждого пострадавшего клиента составила 5,4 тыс. рублей при стоимости полиса от 240 рублей. Согласно собранной статистике, чаще всего люди обращаются за помощью в мае, июне и июле. Врачи, в свою очередь, чаще всего назначают им профилактику энцефалита (44%), а также направляют клеща на анализ (40,5%).