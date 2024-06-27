СберСтрахование в январе-мае 2024 года застраховала предприятия малого и микробизнеса в Сибири на общую сумму 5,5 млрд рублей, сообщил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев в рамках пресс-конференции, прошедшей в Новосибирске.

Как сообщается, больше всего договоров, оформленных Сибирском федеральном округе, приходится на Алтайский (33%) и Красноярский края (24%), а также Новосибирскую область (17%). При этом, страховая сумма, на которую представители компаний сегмента малого бизнеса в Сибири, страхуют своё дело, выросла на 119%.

Чаще всего полисы для комплексной защиты своего дела приобретают предприниматели, которые работают в сфере оптовой и розничной торговли (25%), растениеводства и животноводства (16%), пассажирских и грузовых перевозок (4%), а также ресторанах и кафе (3%) и строительной сфере (3%).

«Согласно статистике СберСтрахования за 2023 год, самый большой ущерб малому и микробизнесу причинили пожары и стихийные бедствия. Средняя выплата по этим страховым случаям составила 2,4 млн и 1,2 млн рублей соответственно. К сожалению, ввиду ограниченного штата сотрудников и финансовых возможностей фактические любое происшествие может привести к приостановке деятельности предпринимателя. Страховой полис покрывает такие ситуации и помогает как можно скорее возобновить свою деятельность», — поделился некоторыми подробностями Дмитрий Солнцев