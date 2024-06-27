СберСтрахование застраховало крупные предприятия Сибири почти на 550 млрд рублей. Чаще всего полисы оформляют для защиты имущества (392 млрд рублей), строительно-монтажных работ (167 млрд рублей), а также по обязательным видам страхования (7 млрд рублей), сообщает пресс-служба компании.

Информацию об объемах страхования на пресс-конференции в Новосибирске привел председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев. По его словам, в топ-5 наиболее популярных видов страхования в Сибири также вошли агрострахование (5 млрд рублей) и страхование ответственности (4 млрд рублей).

Наибольшие страховые суммы в регионах Сибирского федерального округа приходятся на компании, связанные со строительными работами — 166 млрд рублей, производством, распределением и поставкой электроэнергии — 135 млрд рублей, металлургической и деревообрабатывающей отраслями промышленности — 117 млрд рублей и 27 млрд рублей соответственно, а также инфраструктурой — 26 млрд рублей.

Если проанализировать портфель СберСтрахования по субъектам, то лидером по страховым суммам в Алтайском крае (16 млрд рублей), Кемеровской (15 млрд рублей), Новосибирской (78 млрд рублей) и Омской областях (6 млрд рублей), а также Республиках Алтай (0,4 млрд рублей) и Тыва (2,5 млрд рублей) являются компании из строительной отрасли. В Хакасии (9 млрд рублей) и Томской области (5,1 млрд рублей) — компании, который создают инфраструктуру, а в Красноярском крае — топливо-энергетический комплекс (122 млрд рублей).