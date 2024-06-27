В СберСтраховании проанализировали обращения жителей Сибири по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) и выяснили, какие 10 медицинских услуг наиболее популярны в каждом регионе. О результатах на пресс-конференции в Новосибирске 27 июня рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

В Новосибирской области топ самых посещаемых процедур возглавляет физиотерапия (6%) и сдача общеклинических анализов (5%), а терапевт (4%) – специалист, к которому обращаются чаще всего. В Республике Тыва люди также чаще всего приходят на консультацию терапевта (11%), а из обследований им чаще назначают биохимический анализ крови (6%) и УЗИ сосудов головы и шеи (6%).

Физиотерапия (6%) — самая часто назначаемая процедура и в Томской области. Кроме этого, жители региона часто получают назначение на консультацию невролога (6%) и общие анализы (5%).

В некоторых регионах в перечень популярных медицинских услуг входят менее распространённые обследования и специалисты. Так, в Алтайском крае восьмое место по популярности занимает анализ на гормоны щитовидной железы (3%). В Республике Алтай на восьмом месте — консультации травматолога (3%), а на 10-м исследование на чувствительность к антибиотикам (2%).

Жители Красноярского края и Омской области довольно часто получают направления на сеансы иглорефлексотерапии (1% и 2% соответственно) или иглоукалывания. Эта процедура занимает 10-ое место в топ-10 обоих регионов.

За пять месяцев 2024 года медицинские страховые полисы в СберСтраховании оформили более 217 тыс. человек, и это лишь на 30% меньше, чем за весь прошлый год. Медицинская помощь была оказана на сумму более 600 млн рублей.