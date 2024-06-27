Итоги работы за первое полугодие 2024 года и перспективные городские проекты обсудили на консультативном совете по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска.



«В связи с последними событиями в Махачкале и Дербенте тема межнациональных и межконфессиональных отношений приобретает особую остроту. Коллективный Запад всеми силами пытается расшатать нашу страну, расколоть народы РФ и посеять межнациональную вражду. Этого нельзя допустить. Наше государство всегда было многонациональным, в этом наша сила. Когда появляется внешняя угроза, народ объединяется вокруг своего лидера и даёт достойный отпор врагу. Так было и в победном 1945-м, так будет и сейчас», – заявил в ходе заседания мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В Новосибирске, по данным муниципалитета, проживают более 120 этносов. Для сохранения разнообразия культур и укрепления взаимодействия между представителями различных конфессий и национальностей реализуются совместные проекты в сфере образования, культуры, молодежной политики, благотворительности.

По словам начальника управления общественных связей мэрии города Новосибирска Игоря Щукина, работе по реализации государственной национальной политики способствует принятое в прошлом году соглашение о межрелигиозном сотрудничестве. «Базовое учреждение по реализации госнацполитики в Новосибирске – это Городской межнациональный центр. На базе центра в этом году прошло уже 88 мероприятий, в них приняли участие около 2,5 тысячи человек. Много мероприятий было организовано в рамках соглашения о межрелигиозном сотрудничестве. В частности, интересная инициатива поступила от религиозных лидеров. Имам мусульманской мечети привозил мусульман в православный храм знакомиться, а ребята из православных воскресных школ посещали мечеть. Это яркий пример межконфессионального взаимодействия», – сказал Игорь Щукин.

Соглашение о межрелигиозном сотрудничестве на территории Новосибирска было заключено в мае 2023 года. Его цель – взаимодействие в вопросах сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитания молодежи, формирования высоких моральных ценностей у горожан, а также взаимодействие в сфере гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений. Новосибирск стал первым муниципалитетом в России, где заключено подобное соглашение.