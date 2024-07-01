Коллектив новосибирского МУП «Горводоканал» поздравляет Юрия Похила с присвоением почетных званий

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Коллектив новосибирского МУП «Горводоконал» поздравляет Юрия Похила с присвоением почетных званий
Фото из архива "Континента Сибирь" (2019 г)

─ Уважаемый Юрий Николаевич!

Примите сердечные поздравления с присвоением званий «Почетный житель города Новосибирска» и «Почетный гражданин Новосибирской области»!

Ваш профессиональный и жизненный путь – пример для подрастающего поколения, пример, как надо уважать и ценить свое дело, как надо любить свой город, свою Родину. Решение о присвоении почетного звания является признанием большого личного вклада в развитие нашего города и региона, их комфорта, благополучия, привлекательности. Уверены, что это придаст Вам сил для новых достижений и активной деятельности на благо Новосибирска и Новосибирской области. Юрий Николаевич, мы гордимся, что нам выпала  честь работать  под Вашим руководством!

От всей души желаем дальнейших успехов в реализации перспективных проектов и планов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия!

Коллектив МУП города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

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