Механизированная забойка скважин для взрывных работ впервые стала применяться на предприятиях компании «Кузбассразрезуголь». Для этого были приобретены и введены в эксплуатацию две забоечные машины на базе автомобиля КамАЗ: новый технологический транспорт доставляет забоечный материал и равномерно распределяет его в скважинах.

«Ранее забойка скважин производилась персоналом вручную. Использование забоечных машин позволяет значительно сократить время при подготовке взрывных работ, повысить их эффективность за счет механизации процессов доставки и забойки, а также улучшения качества дробления горной массы. Управление процессом производится одним специалистом непосредственно из кабины забоечной машины, что повышает безопасность буровзрывных работ», — рассказал технический директор УК «Кузбассразрезуголь» Александр Фадеев.

Новая техника успешно прошла приемочные испытания. Забоечные машины могут работать в сложных климатических условиях, выдерживая большие перепады температур и неблагоприятные погодные явления. Управление процессом забойки автоматизировано и осуществляется с помощью пультов в кабине и на борту машины. С помощью скребковых транспортеров забоечный материал передается и равномерно распределяется в скважине. Это позволяет уменьшить зону разлета горной породы во время производства взрывных работ, также снижает пылегазовые выбросы в атмосферу.

В планах компании — дополнительно оснастить технику системами видеонаблюдения для кругового обзора: это позволит усилить контроль водителей за зоной работы техники и обеспечит безопасность на участке буровзрывных работ.