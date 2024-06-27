Тестовые полигоны для изучения углеродного запаса в почвах и сбора лесных характеристик появятся в этом году в шести сибирских регионах, сообщает пресс-служба Рослесинфорга. Организация уже приступила к работам, география которых охватит Республику Алтай, Алтайский край и Красноярский край, Кемеровскую, Новосибирскую и Иркутскую области.

«На каждом полигоне площадью по 400 гектаров будет проведена наземная оценка количественных и качественных характеристик лесов – специалисты зафиксируют их породный состав, возраст деревьев, высоту, размер крон, а также соберут информацию о запасах углерода в почвах и в напочвенном покрове», — приводит пресс-служба пояснение директора Запсиблеспроекта Андрея Метяева. В исследовании примут участие представители нескольких филиалов федеральной лесоустроительной организации – Запсиблеспроекта, Востсиблеспроекта и Прибайкаллеспроекта.

Научные исследования ведутся в рамках ВИП ГЗ – важнейшего инновационного проекта государственного значения — Российской системы мониторинга климата. Собранная информация вместе с данными по остальным регионам страны войдет в национальный кадастр выбросов парниковых газов и объемов их поглощения. Всего в текущем году Рослесинфорг закладывает 120 тестовых полигонов в 30 регионах, в прошлом году, соответственно, уже отработаны 120 площадок в 19 регионах, а до 2030 года их количество должно превысить тысячу. Реализация проекта позволит разработать сценарии декарбонизации экономики и программы по борьбе с опустыниванием территорий, а также использовать данные для международной климатической отчетности.

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