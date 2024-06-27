Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков поздравляет Новосибирск c Днем города

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:18
Новая победа Новосибирска! Дом «Нобель» от компании «Новый мир» стал самым инвестиционно-привлекательным по версии Urban Awards 2024
16:40
В мэрии Новосибирска обсудили вопросы укрепления межнационального сотрудничества
13:19
В сибирских регионах появятся полигоны для изучения запасов углерода в почвах
12:44
Новосибирскому колледжу электроники предоставят новый корпус для обучения айтишников
12:07
Томские застройщики должны за год ввести более полумиллиона метров нового жилья
11:20
В Новосибирске ввели очередные ограничения движения
10:00
На новосибирском Октябрьском мосту монтируют новое ограждение
9:10
Красноярская сеть кофеен вслед за Новосибирской областью вышла в Алтайский край
21:23
Снос, новое строительство или реконструкция: в Новосибирске объявили тендер на обследование здания ЗАГС в Ленинском районе
18:24
Новосибирская область оказалась на 47 месте в рейтинге регионов РФ по доступности жилья
16:04
Названы победители конкурса «Новосибирская марка»
15:30
Фонд поддержки государственной филармонии создали в Новосибирской области
15:24
Сибирские регионы лишились представительства «Новых людей» в Госдуме
15:11
Ко Дню города в Новосибирске испекут огромную вафлю
Директор по персоналу e2e4
Дефицит на рынке труда в сфере ИТ: как его пережить
Основатель новосибирского маркетингового digital-агентства Fedotov Studio
Как решить проблему кадрового голода через выстраивание HR-бренда?
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Вечер опричника: какие еще открытия ждут зрителей на премьере оперы молодого Чайковского?
Старший юрист партнерства «Курсив»
Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей