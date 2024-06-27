В Новосибирске реконструируют одно из неиспользуемых зданий, принадлежащих гуманитарному вузу. После реставрации там откроется новый корпус колледжа, в котором будут готовить IT-специалистов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра образования Новосибирской области Андрея Головнина, под новый корпус для колледжа электроники и вычислительной техники (НКЭиВТ) переоборудуют здание на Лебедевского, 1, которое раньше занимала Сибирская академия управления и массовых коммуникаций (САУиМК).

Данное решение продиктовано необходимостью увеличить количество новых специалистов в сфере ИТ — по данным замминистра, с новым корпусом образовательные учреждения Новосибирска смогут выпускать до 1000 специалистов со средним профессиональным образованием ежегодно, увеличив текущий показатель на 25%. По информации представителя регионального минобра, в настоящее время на рынке труда Новосибирской области не хватает от полутора до двух тысяч айтишников с образованием уровня средне-специального, и такая картина сложилась «достаточно давно», а нынешние мощности образовательной системы не позволяют восполнить дефицит.

Процесс реконструкции учебного корпуса находится на этапе проектирования и подготовительных работ, привести его в готовое состояние планируется в следующем году — тогда же там должны начаться занятия. Проект обойдется бюджету в сумму около полумиллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что два новосибирских университета вошли в федеральный рейтинг вузов по размеру зарплат выпускников в сфере экономики.