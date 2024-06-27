В Томской области по итогам нынешнего года должно быть введено 546 тысяч квадратных метров жилья: такое поручение дал губернатор Владимир Мазур, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о работе региональной администрации.

Согласно планам, объем введенного за 2024 год жилья должен составить 546 тысяч квадратных метров, сообщил глава региона. Этот показатель должен превысить прошлогодний уровень в 535 тысяч «квадратов», который, в свою очередь, оказался на 47% больше, чем итоговый объем жилья, введенного в 2022-м. По словам Мазура, Томская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по темпам ввода жилья.

Кроме этого глава региона обратил внимание на необходимость более частого применения механизма комплексного развития территорий (КРТ). Одной из главных задач стройкомплекса губернатор назвал благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». По его информации в 2023 году в регионе обновлено 50 парков и скверов во всех 20 муниципалитетах, и эта работа должна продолжаться.

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